Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor: 2-0 - Son Dakika

Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor: 2-0

10.05.2021 22:40
Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor: 2-0, System.String[]

STAT: Yeni BucaHAKEMLER: Caner Ak (xx), Kemal Elmas (xx), Murat Şener (xx)BUCASPOR 1928: Kıvanç (xxx) - Saruhan (xxx) (Dk. 84 Yusufcan), Gökhan (xxx), Alper (xx), Ahmet (xxx), Burak (xx), Ufuk (xxx), Osman (xx), Oğuz (xxx) (Dk. 90 artı 3 Emre), Berke (xxx) (Dk.

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Caner Ak (xx), Kemal Elmas (xx), Murat Şener (xx)BUCASPOR 1928: Kıvanç (xxx) - Saruhan (xxx) (Dk. 84 Yusufcan), Gökhan (xxx), Alper (xx), Ahmet (xxx), Burak (xx), Ufuk (xxx), Osman (xx), Oğuz (xxx) (Dk. 90 artı 3 Emre), Berke (xxx) (Dk. 84 Enes), Tunç (xxx)ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR: Mehmet (x) - Fuat (xx), Okan (x), Mustafa (xx), Raşit (x) (Dk. 64 Murat x), Mert (x) (Dk. 86 Kaan), Aykut (xx), Osman (x), Umut (xx), Ozan (x) (Dk. 81 Erkan), Kerem (x) (Dk. 64 Onur x)GOLLER: Dk. 54 Oğuz, Dk. 74 Tunç (Bucaspor 1928)SARI KARTLAR: Berke (Bucaspor 1928) - Raşit, Okan, Mert, Aykut, Murat, Osman (Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor)Misli.com 3'üncü Lig Play-Off çeyrek final rövanş maçında Bucaspor 1928, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor'u evinde 54'üncü dakikada Oğuz ve 74'üncü dakikada Tunç'un attığı gollerle 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Bu sonuçla yarı finale kalan sarı-lacivertliler Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un rakibi oldu. Karşılaşmada zaman zaman gergin anlar da yaşandı. İki takımın yöneticileri sık sık tartışırken, basın tribünün olduğu yerde Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor yönetimi ile Bucaspor 1928 personeli arasında arbede yaşandı. Ancak güvenlik güçlerinin araya girmesiyle kavga büyümeden önlendi.11'inci dakikada ilk tehlikeli atağı Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor geliştirdi. Raşit'in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Mustafa'nın şutunda topu Kıvanç son anda kontrol etti.27'nci dakikada Saruhan'ın uzun pasında sol çaprazda ceza alanına Oğuz girdi. Ancak Oğuz'un vuruşunda top yandan auta gitti.41'inci dakikada Bucaspor 1982 gole yaklaştı. Atılan uzun topu ceza sahası içinde iyi kontrol eden Oğuz'un sert şutunda meşin yuvarlak üstten oyun alanını terk etti.54'üncü dakikada Bucaspor 1928 öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazında frikik atışını kullanan Oğuz, sert bir vuruşla kaleci Mehmet'i mağlup etti: 1-0.74'üncü dakikada Bucaspor 1928 farkı 2'ye çıkardı. Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor savunmasının faul gerekçesiyle durakladığı anda topu kapan Tunç plase bir vuruşla fileleri sarstı: 2-0.80'inci dakikada sol kanattan yapılan ortada Onur topa gelişine vurdu, ancak Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor bu ataktan sonuç alamadı.Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi ve Bucaspor 1928 sahadan 2-0 galip ayrıldı.

- İzmir

Arnavutköy Belediyesi, Murat Şener, Bucaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor: 2-0 - Son Dakika Spor


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