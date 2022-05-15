ARNAVUTKÖY'DE DENİZANASI YOĞUNLUĞU - Son Dakika
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ARNAVUTKÖY'DE DENİZANASI YOĞUNLUĞU

15.05.2022 10:56
ARNAVUTKÖY'DE DENİZANASI YOĞUNLUĞU

BEŞİKTAŞ Arnavutköy sahilinde yüzeyi istila eden denizanası, tedirginliğe yol açtı.

BEŞİKTAŞ Arnavutköy sahilinde yüzeyi istila eden denizanası, tedirginliğe yol açtı. Geçtiğimiz yıl müsilaj tehdidi ile gündeme gelen İstanbul Boğazı'nda, ortaya çıkan bu görüntülerin yanı sıra bir de denize atılan çöpler, görenleri endişelendirdi.

Beşiktaş Arnavutköy Sahili, olta balıkçılarının, yürüyüş yapmak ve deniz havası almak isteyenlerin tercih ettiği noktalar arasında yer alıyor. Bu önemli uğrak noktasında, son günlerde deniz yüzeyinde çok sayıda denizanası birikti. Denizanalarının yanı sıra, deniz yüzeyindeki poşet, kova, tenis topu gibi çöpler dikkat çekti. Balıkçılar oltalarına çok sayıda denizanası ve çöpün takıldığını dile getirdi.

'ÇÖP KUTULARI SÜS OLSUN DİYE KONULMAMIŞ"

Arnavutköy Sahili'nde balık tutan Fatih Karakuş, 'Çok kirliydi, denizanaları sabah dalga ile karşı tarafa doğru gitti. Bayağı kirli ve pis. Oltamıza poşetler takılıyor. Yapacak bir şey yok, atıyorlar. Bak şurada 2 tane çöp kutusu koymuşlar. Biz oltamıza takılanı çöp kutusuna atıyoruz. O çöp kutuları orada süs için konulmamış. Bazı kişiler, 'Biz çöp atmazsak belediye işçileri ne yapacak?' diyor ve atıyor" dedi.

'OLTAMIZA DENİZANASI TAKILIYOR"

Sahilde balık tutan Bülent Vermez, 'Denizanaları bizi de etkiliyor, bir de denizde pisliği iyice topluyor. Oltamıza denizanası da çöp de takılıyor. Bazen balık bile çekemiyoruz. Çok pis deniz, hor kullanıyoruz. Denize çöp atılmaz da, insanlarımızdan kaynaklanıyor. Burası bizim milli servetimiz" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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