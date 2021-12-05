Arnavutköy'de Hamsi Festivali; Binlerce kişiye hamsi dağıtıldı - Son Dakika

Arnavutköy Belediyesi Yöresel Lezzetler Festivallerinin 7'ncisini gerçekleştirdi. Düzenlenen hamsi festivalinde binlerce kişiye hamsi ikram edilirken Karadeniz Sanatçısı Turan Şahin ile Ekin Uzunlar'ın verdiği konserle Arnavutköy'de Karadeniz rüzgarı esti.

Arnavutköy'de bugün Hamsi Festivali düzenlendi. Yöresel Festivaller adı altında 7'ncisi düzenlenen festivalde binlerce vatandaşa hamsi ve helva ikram edildi. Binlerce kişinin hamsi kuyruğuna girdiği festivalde Sanatçı Turan Şahin ile Ekin Uzunlar'ın verdiği konser ile vatandaş hem hamsiye hem de horona doydu. Bir araya gelebilmek için sebep aradıklarını belirten Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, bu konuda ellerinden geldiği kadar toplumsal bütünlüğe hizmet ettiklerini, bu yüzden de birçok festivaller düzenlediklerini söyledi.

'FARKLI KÜLTÜRLERLE BULUŞTURUYORUZ'

Pandemide vatandaşın evde kalmak zorunda olduğunu ifade eden Başkan Baltacı, 'Bu dönemde hep beraber çok bunaldık. Şimdi ise tedbirleri asla elden bırakmadan organizasyonlarımıza yavaş yavaş başladık. Bugün de ilçemizde binlerce vatandaşımıza hamsi ikram ediyoruz. Bunun peşine lokma, kadayıf dolması, çiğ köfte festivallerimiz var. Bu etkinliklerle Türkiye'nin dört bir yanından farklı kültürleri vatandaşlarımızla buluşturuyoruz' diye konuştu.