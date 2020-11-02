Arnavutköy'de koronavirüs denetimleri - Son Dakika

Arnavutköy'de koronavirüs denetimleri
02.11.2020 19:16
ARNAVUTKÖY'de koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştirildi.
ARNAVUTKÖY'de koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştirildi. Okul önlerindeki veliler ile toplu taşıma araçlarındaki yolcular maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı.
Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, okul önlerinde bekleyen velileri, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyardı. Denetimlerde, toplu taşıma araçlarındaki yolculara da uyarılarda bulunuldu.
- İstanbul
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