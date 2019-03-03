Arnavutköy'de Silahlı Çatışma: 3 Ölü 3 Yaralı (2)
31 dakika önce
Taylan ERGÜN - Murat SOLAK / İstanbul DHAArnavutköy'de iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.
Taylan ERGÜN - Murat SOLAK/ İstanbul
DHA Arnavutköy
'de iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Çatışmayla sonuçlanan kavganın minibüs hattı meselesinden çıktığı öğrenildi.
Olay, saat 16.30 sıralarında Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne
Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında yaşanan tartışma silahlı çatışmaya döndü. Pompalı silahlarla yaşanan çatışmada aynı aileden İdris Yıldız
, Fırat Yıldız
ve Şahin Yıldız ölürken 3 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 3 yaralıyı Arnavutköy Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Çatışmayla sonuçlanan kavganın minibüs hattı meselesinden çıktığı öğrenildi. Polis
olaya ilişkin çalışma başlattı.
Görüntü dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Güvenlik şeridiyle kapatılan cadde
-Yaşanan hareketlilik
-Yaralının ambulansa alınması
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:12 Kaynak: DHA
Arnavutköy'de Silahlı Çatışma 1 Ölü 3 Yaralı
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