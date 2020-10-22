Arnavutköy'deki trafik kazasında kamyon sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Arnavutköy'de iki kamyonun karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Arnavutköy Türksoy Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mesut Öztürk yönetimindeki 34 TH 4621 plakalı hafriyat kamyonu ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 LR 0502 plakalı kamyon çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle hafriyat kamyonunun sürücü Mesut Öztürk araç içerisinde sıkışırken, diğer kamyonun sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Haber verilmesi olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan kamyonlar, vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.