Arnavutluk'a sığınan 212 Afgan, ABD'ye gitmek üzere yola çıktı - Son Dakika
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Arnavutluk'a sığınan 212 Afgan, ABD'ye gitmek üzere yola çıktı

22.03.2022 14:37

Afganistan'da Taliban'ın yönetime geçmesinin ardından Arnavutluk'a sığınan Afganlardan 212'si, ABD'ye gitmek üzere ülkeden ayrıldı.

Afganistan'da Taliban'ın yönetime geçmesinin ardından Arnavutluk'a sığınan Afganlardan 212'si, ABD'ye gitmek üzere ülkeden ayrıldı.

Arnavutluk'un Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkeden ayrılan Afganlar için bu sabah uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Arnavutluk yetkilileri ile ABD'nin Tiran Büyükelçiliği temsilcileri katıldı.

Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka, buradaki konuşmasında, 2 bin 400 Afganistan vatandaşının ülkede misafir edilmesi operasyonunun, Arnavutluk ile ABD arasındaki ittifakı ve dostluğu daha da güçlendirdiğini ifade etti.

Xhaçka, "Bugün dostlarımız buradan ayrılıyor. Umuyorum ki Arnavutluk ve buranın insanlarıyla ilgili her zaman iyi bir hatıranız olur. Gelecekte geri dönüp bizi ziyaret etmenizi umuyorum. Bu operasyonun, tahliyelerin ve sizlerin sığınmasının sadece sizlere değil, bizlere de güçlü şekilde yardımcı olduğuna inanıyorum. Bu operasyon, hepimizi daha iyi bir insan yaptı ve bu tecrübeyi hiçbir zaman unutmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Tiran Büyükelçisi Yuri Kim de Arnavutluk'un Afganların sığınmaları noktasında yaptığı çabalara işaret ederek "Arnavutluk ayağa kalkıp, 'Biz yardım edeceğiz, kapılarımız açıktır' diyen ilk ülkeydi." diye konuştu.

Kim, "Benim Arnavutluk'ta bulunduğum 2 yıl içerisinde öğrendiğim şey şudur: Arnavut halkı, yardıma ihtiyacı olan yabancı birine kapısını açma sorumluluk ve olanağını çok ciddi bir şekilde ele alıyor." dedi.

Arnavutluk makamlarına göre, Ağustos 2021'den bu yana Arnavutluk'a yaklaşık 2 bin 400 Afganistan vatandaşı sığındı. Bunlardan 600'ü, ABD, Kanada ve bazı Avrupa ülkelerine gitmek üzere ülkeden ayrıldı.

Arnavutluk'a sığınan 212 Afgan, ABD'ye gitmek üzere yola çıktı
Arnavutluk'a sığınan 212 Afgan, ABD'ye gitmek üzere yola çıktı
Arnavutluk'a sığınan 212 Afgan, ABD'ye gitmek üzere yola çıktı
Arnavutluk'a sığınan 212 Afgan, ABD'ye gitmek üzere yola çıktı

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Kaynak: AA

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