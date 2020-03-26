Arnavutluk'ta korona virüs nedeniyle

Arnavutluk hükümeti, korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla 30 gün süreyle "doğal felaket durumu" ilan edildiğini duyurdu.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle ülkeler tedbirlerini arttırıyor. Korona virüsü "doğal bir felaket" olarak niteleyen Arnavutluk hükümeti, ülkede serbest dolaşımı durdurmak ve korona virüsün yayılmasını önlemek için 30 günlük doğal felaket durumu ilan edildiğini açıkladı. Açıklamada, " Hükümet, Covid-19'un neden olduğu salgın nedeniyle Arnavutluk Cumhuriyeti'nde doğal felaket durumu ilan etmeye karar verdi" denildi.

Öte yandan Arnavutluk, İtalya'dan gelen bir kişide korona virüs tespit edilmesinin ardından yurt içi seyahati de yasaklamıştı. - TİRAN