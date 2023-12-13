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Artık çok olmaya başladın sen! Okan Buruk'a "Saygısız" diyen Kopenhag Teknik Direktörü maç sonu Türk takımlarına da dil uzattı - Son Dakika
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Artık çok olmaya başladın sen! Okan Buruk'a "Saygısız" diyen Kopenhag Teknik Direktörü maç sonu Türk takımlarına da dil uzattı

Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup, Galatasaray maçının ardından basın toplantısında konuştu. Türk takımlarının kendilerini küçük gördüklerini söyleyen Danimarkalı antrenör, "Maalesef, Türk takımları bizi küçük gördüler. Biz büyük kulübüz, bunu da gösterdik. Galatasaray ve herkese saygılıyım. Ancak bundan sonra Türk takımları bizim gibi takımları nasıl yenebileceklerini düşünmeli" dedi.

13.12.2023 - 10:08,  Güncelleme: 10:14
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Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup, Galatasaray karşılaşmasının ardından basın toplantısında yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"BİZİ KÜÇÜK GÖRDÜLER"

Kendilerini güçlü bir takım olarak gördüklerini belirten Neestrup, ''Maalesef, Türk takımları bizi küçük gördüler. Biz büyük kulübüz, bunu da gösterdik. Galatasaray ve herkese saygılıyım. Ancak bundan sonra Türk takımları bizim gibi takımları nasıl yenebileceklerini düşünmeli" dedi.

Jacob Neestrup sözlerini "Galatasaray ve Manchester United'ı geçerek 2024 yılında Şampiyonlar Ligi'ne devam edecek oyuncularımla gurur duyuyorum." şeklinde noktaladı.

BASIN TOPLANISINDAKİ SÖZLERİ

Basın toplantısında açıklamada bulunan Danimarkalı teknik adam, büyük bir başarı kazandıklarını anlatarak, "Bu gece bizim için çok gurur verici. 2023 yılında iyi oynadık, iyi sonuçlara ulaştık. Bu büyük başarıyı yaşayalım diye son günleri bekliyorduk. O yüzden bizim için çok gurur verici bir gece ve yıl oldu." diye konuştu.

Neestrup, Kopenhag'ın daha önce de Avrupa kupalarında önemli başarılara imza attığını belirterek, "Bugün tarihi bir sonuca ulaştık. Kopenhag, Avrupa'da daha önce de iyi performanslar gösterdi. Umarım bu performansımızı devam ettiririz. Ama daha işimiz var. Lig uzun. Şu an puan durumuna göre biraz gerideyiz ama yetişmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Takım olarak her zaman kendilerini güvendiklerini aktaran Jacob Neestrup, "Maçlara her zaman güvenle çıktık. Herkese de bu mesajı verdik. Zor olan bu gruptan çıkmak için kendimize güvenmeliydik. Bundan sonraki turlarda da aynı şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. Biz iyi yoldayız ve bunu sürdürmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Artık çok olmaya başladın sen! Okan Buruk\'a "Saygısız" diyen Kopenhag Teknik Direktörü maç sonu Türk takımlarına da dil uzattı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol
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Galatasaray, Kopenhag, Futbol, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Artık çok olmaya başladın sen! Okan Buruk'a "Saygısız" diyen Kopenhag Teknik Direktörü maç sonu Türk takımlarına da dil uzattı - Son Dakika
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