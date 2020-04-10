Artistik Cimnastik Dünya Kupası sonuçlandırıldı

Uluslararası Cimnastik Federasyonu'nun açıklamasında yer alan sonuçlara göre Ümit Şamiloğlu barfikste, Abdelrahman M.Elgamal yerde altın, Ferhat Arıcan paralel aletinde bronz madalya kazandı.

Azerbaycan 'ın Bakü kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası, koronavirüs nedeniyle iptal edilmişti. Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) yayınladığı kararla eleme sıralamasının nihai sonuç olarak geçerli olmasına karar verdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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