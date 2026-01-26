Artvin 2026 Yılı Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
Artvin 2026 Yılı Toplantısı Gerçekleşti

Artvin 2026 Yılı Toplantısı Gerçekleşti
26.01.2026 16:36
Artvin İl Koordinasyon Kurulu, 2026 yılı yatırımlarını ve projeleri değerlendirdi.

Artvin İl Koordinasyon Kurulu'nun 2026 yılı birinci dönem toplantısı, Vali Turan Ergün başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Çoruh Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Ergün, 2025'te gerçekleştirilen kamu yatırımları ve 2026'da yürütülecek çalışmaları değerlendirdi.

Vali Ergün, il yatırım takip sistemi üzerinden tüm kamu kurumlarının projelerini anlık olarak izlediklerini belirterek, sistem sayesinde hem ulusal hem de yerel basının yatırımları şeffaf biçimde takip edebildiğini söyledi.

Kentte 2025'te toplam 364 projenin uygulandığını aktaran Ergün, projelerin 308'inin bölge ve il müdürlükleri, 10'unun belediyeler, 46'sının ise kaymakamlıklara bağlı Köylere Hizmet Götürme Birlikleri tarafından yürütüldüğünü ifade etti.

Projelerin durumuna ilişkin bilgi veren Ergün, "364 projenin 170'i tamamlandı, 141'i devam ediyor. 45'i ihale aşamasında, 5'ine henüz başlanmadı, 3 proje ise tasfiye edildi. Artvin'de yürütülen projelerin 2025 yılı sonu ödeneği 7,6 milyar lira, yıl sonu harcamasının ise 5,6 milyar lira olarak gerçekleştiği görülmekte." dedi.

Toplantıda kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkati çeken Ergün, ihtiyaç ve taleplerin paylaşılmasını isteyerek çalışmaların planlamaya uygun şekilde sürdürülmesini istedi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
