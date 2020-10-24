Artvin'de, 2 bin yıllık armut ağacı tescil ediliyor - Son Dakika

Artvin'de, 2 bin yıllık armut ağacı tescil ediliyor

24.10.2020 14:51
Artvin'de, 2 bin yıllık armut ağacı tescil ediliyor, System.String[]

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde 6 buçuk metre genişliği, 2.1 metre çapındaki yaklaşık 2000 yıllık armut ağacının tescili için çalışma başlatıldı.

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde 6 buçuk metre genişliği, 2.1 metre çapındaki yaklaşık 2000 yıllık armut ağacının tescili için çalışma başlatıldı. Dünyanın en yaşlı armut ağacı olduğu değerlendirilen ağaç, koruma altına alınacak.

Şavşat ilçesi Yoncalı köyünde yaşayan Güllizar Altun'un bahçesinde yüzyıllardır meyve veren armut ağacının tescili için harekete geçildi. Artvin Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı uzmanlar, 6 buçuk metre genişliği, 2.1 metre çapındaki yaklaşık 2000 yıllık olduğu değerlendirilen armut ağacı ile ilgili tespit yaptı. Bazı parçaları laboratuvarda incelenerek, kesin yaşı belirlenecek ağaç tescil edilecek. Köy sakinlerinin 'Yeşil armut' adını verdiği ağaç, koruma altına alınacak.

'KORUMA ALTINA ALINACAK'Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu, Yoncalı köyündeki ağacın dünyadaki en yaşlı armut ağaçlarından biri olduğunu söyledi. Tüfekçioğlu, "En yaşlı armut ağacı olarak ABD'de 410 yaşında, Romanya'da 610 yaşında bir armut ağacının bilgileri mevcut. Bizim bulabildiklerimiz dahilinde dünyadaki en yaşlı armut ağacı olarak görünüyor. İç kısmı kovuk, hala canlı ve armut vermeye devam ediyor. Korunmuş ve kesilmemiş olması büyük bir şans. Genetik kaynak olarak da çok önemli. Meyve ağaçlarının uzun yıllardan beri genleri taşıyor olmaları tohum alma ve genetik çalışmalar yapmak için de çok önemli. Bizim için bir gurur kaynağı. Tescillenip koruma altına alınması için gerekli girişimlerde bulunacağız. Bu bölge için bence önemli bir değer ve korunması gerekiyor. Ağaç sağlıklı görünüyor, herhangi bir kuruma belirtisi yok" dedi.'DÜNYANIN EN YAŞLI AĞACI OLACAK'Tüfekçioğlu, ağaçtan alınan örnekler ışığındaki ilk tahminlere göre, yaşının 1500 ile 2000 arasında olduğunu belirterek, "Aldığımız burgu kalemine göre tahminde bulunduk ama laboratuvarda hassas sayımla beraber tam yaşını belirleyeceğiz. Şu andaki yaşı itibariyle dünyanın en yaşlı armut ağacı olarak görünüyor. Kastamonu'da 'burgulu armut' olarak tescil altına alınmış 200 yaşında bir ağacımız var. Bilinen başka tescilli armut ağacı yok. Şu haliyle dünyada en yaşlı hem de 6 buçuk metre çevresi, 2.1 metre çapıyla dünyadaki en büyük çapa sahip armut ağacı olarak görünüyor" diye konuştu. Yaşlı armut ağacının sahibi Güllüzar Altun da her yıl ağacın çevresinin ölçüldüğünü söyleyerek, "Atalardan kalma ağaçlar bunlar. Kayınbabamın kayınbabasından, onların atalarından beri bu ağaç burada duruyor" dedi.'ŞAVŞAT GEN KAYNAĞI'

Ağacın tescillenmesi için yetkililere başvuran Kenan Altun da "Görünce ilgililere haber vermeye çalıştım. Onlar da 2000 yaşında olduğunu düşünüyorlar. Bu gibi ağaçlardan yöremizde çok var ve korunması gerekiyor. Şavşat bu anlamda gen kaynağı" diye konuştu.


Artvin'de, 2 bin yıllık armut ağacı tescil ediliyor
Artvin'de, 2 bin yıllık armut ağacı tescil ediliyor
Artvin'de, 2 bin yıllık armut ağacı tescil ediliyor
Artvin'de, 2 bin yıllık armut ağacı tescil ediliyor
Artvin'de, 2 bin yıllık armut ağacı tescil ediliyor
Artvin'de, 2 bin yıllık armut ağacı tescil ediliyor
Artvin'de, 2 bin yıllık armut ağacı tescil ediliyor
Artvin'de, 2 bin yıllık armut ağacı tescil ediliyor
Artvin'de, 2 bin yıllık armut ağacı tescil ediliyor
Artvin'de, 2 bin yıllık armut ağacı tescil ediliyor

Orman Bölge Müdürlüğü, Yoncalı, Şavşat, Artvin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Artvin'de, 2 bin yıllık armut ağacı tescil ediliyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü Son Dakika! Aliyev ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: Azerbaycan işgal altındaki topraklarını geri alıyor Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüse yakalanan İmamoğlu hakkında ilk açıklama Kan donduran vahşet! Boşandığı kocasını öldürüp ikiye böldüğü cesedini yaktı Son Dakika! Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan İmamoğlu hastaneden 1,5 dakikalık video yayınladı: Durumum iyi Azerbaycan 27 yıllık hasreti bitirmeye kararlı! Ordu gece boyu Ermeni cephelerini vurdu, Karabağ'da ilerleyiş sürüyor Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi Maaşlarını alamadıkları için Erdek Belediyesi'ni icraya veren memurların başlarına gelmeyen kalmadı
Yardım kampanyası için bin adet hamburger alan Luiz Suarez, 45 bin TL ödedi Yardım kampanyası için bin adet hamburger alan Luiz Suarez, 45 bin TL ödedi         
15:14
G.Saraylı Marcao'nun paylaşımında 4 yıldızın yer almaması taraftarı kızdırdı G.Saraylı Marcao'nun paylaşımında 4 yıldızın yer almaması taraftarı kızdırdı         
14:39
10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı 10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı         
13:56
Lille, Abdülkadir Ömür ve Serkan Asan'ı gündemine aldı Lille, Abdülkadir Ömür ve Serkan Asan'ı gündemine aldı         
13:32
Oksijen tüpüne bağlı yaşayan KOAH hastası adam, uyuşturucu satıcısı çıktı Oksijen tüpüne bağlı yaşayan KOAH hastası adam, uyuşturucu satıcısı çıktı         
12:59
Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler         
12:21
Yüzüne tükürdüğü yolcu, kadını hareket halindeki otobüsten aşağı attı Yüzüne tükürdüğü yolcu, kadını hareket halindeki otobüsten aşağı attı         
11:31
Yüz yüze eğitime katılmayan öğrenciler dikkat! Okula gitmek zorunlu değil ama sınava girmeyen yandı Yüz yüze eğitime katılmayan öğrenciler dikkat! Okula gitmek zorunlu değil ama sınava girmeyen yandı         
11:26
Utanmazlığın da böylesi! Alkollü kadın sürücü kendisine işlem yapan polise saldırıp, yüzünü tırmaladı Utanmazlığın da böylesi! Alkollü kadın sürücü kendisine işlem yapan polise saldırıp, yüzünü tırmaladı         
11:02
Kıskançlığın böylesi! Erkek arkadaşının önce ısırarak testislerini kopardı, ardından defalarca bıçakladı Kıskançlığın böylesi! Erkek arkadaşının önce ısırarak testislerini kopardı, ardından defalarca bıçakladı         
10:52
Türkiye'nin Libya'ya verdiği sahil güvenlik eğitimine İtalyan basınından ilginç yorum: Anahtar Erdoğan'ın elinde Türkiye'nin Libya'ya verdiği sahil güvenlik eğitimine İtalyan basınından ilginç yorum: Anahtar Erdoğan'ın elinde         
10:44
6 yılda 150 iş değiştirdi, yaşadıklarıyla Kemal Sunal'ın '100 Numaralı Adam' filmini hatırlattı 6 yılda 150 iş değiştirdi, yaşadıklarıyla Kemal Sunal'ın '100 Numaralı Adam' filmini hatırlattı         
10:22
Sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devrediliyor: Vatandaşın faturası kabaracak Sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devrediliyor: Vatandaşın faturası kabaracak         
10:17
Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi         
09:57
Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti         
09:05
Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti         
08:17
Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi         
23:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2020 15:20:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Artvin'de, 2 bin yıllık armut ağacı tescil ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei