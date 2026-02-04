Artvin\'de İstiklal Marşı Yarışması

Artvin'de ortaokul öğrencileri arasında İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması yapıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen yarışmaya okullarında dereceye giren öğrenciler katıldı.
Şiire hakimiyet, beden dili, vurgu ve tonlama gibi kriterlerin değerlendirmeye alındığı yarışmada, Borçka Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Elif Şeyma Kara birinci seçildi.
Dereceye giren öğrencilere ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar sundu.
