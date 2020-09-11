Artvin'de Kovid-19 tedbirleri görüşüldü - Son Dakika

Artvin'de, İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen "Yurt ve Pansiyonlarda İzalosyon" konulu genelge kapsamında toplantı düzenlendi.
Vali Yılmaz Doruk başkanlığında, Valilik Çoruh Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde il genelinde alınacak tedbirler ve uygulamalar görüşüldü.
Toplantıya, Belediye Başkanı Demirhan Elçin, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ve ilgili kurum amirleri de katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 18:03 - Kaynak: AA
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