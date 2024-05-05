AK Parti Genel Merkezi'ndeki zirve kafaları karıştırdı: Özel'e mi jest yoksa Bahçeli'ye mi?

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında gerçekleşen görüşme geçtiğimiz haftanın belki de en önemli gündem maddesiydi. Tarihi, içeriği ve yeri günlerce konuşulan görüşme AK Parti Genel Merkezi'nde yapıldı, toplam 95 dakika sürdü.

ÖZEL "ÇANKAYA YA DA AK PARTİ GENEL MERKEZİ" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özel, görüşmenin Çankaya Köşkü ya da AK Parti Genel Merkezi'nde yapılmasından memnuniyet duyacaklarını ancak randevu Cumhurbaşkanlığı'nda verilirse de reddetmeyeceklerini söylemişti. Gazeteduvar'da yer alan habere göre görüşme yeri olarak AK Parti Genel Merkezi'nin belirlenmesi CHP'nin bu ricası üzerine bir "jest" olarak nitelendirildi.

"ÖZEL'E DEĞİL BAHÇELİ'YE JEST" OLARAK YORUMLAYANLAR VAR

Ancak Meclis'in muhalefet kulisinde farklı değerlendirmeler de vardı. Erdoğan-Özel zirvesinin yerinin Erdoğan'ın Bahçeli ziyaretinden sonra netleştiğine dikkat çekenler, "Erdoğan Sayın Bahçeli'yi Beştepe'de, Cumhurbaşkanlığında kabul ediyor. Bahçeli hiç AK Parti Genel Merkezi'ne gitmedi. İki lider bir anlamda 'devlet katında' görüşme gerçekleştiriyor. Özel'le görüşmenin Cumhurbaşkanlığında değil AK Parti'de yapılmasını 'Özel'e değil Bahçeli'ye jest' olarak da yorumlamak mümkün" değerlendirmesini yapıyor.