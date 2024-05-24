Wanda Nara, +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu - Son Dakika
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Wanda Nara, +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu

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Verdiği cüretkar pozlarla adından sıkça söz ettiren Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde +18 içerik sitesi ile anlaşma yaptı. Dün sitedeki hesabını açan Nara, çırılçıplak verdiği pozunu kapak fotoğrafı yaptı.

24.05.2024 10:17
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, kariyerinin yanı sıra eşi Wanda Nara ile sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce birlikte reklam filminde ve klipte rol alan çiftten Nara, +18 yayınlar yapan bir siteyle anlaşma yaptı. Nara'nın hesabına eklediği fotoğraflar ise dikkat çekti.

Wanda Nara, daha önce yaptığı açıklamada+18 içeriklerin yer aldığı Divasplay ile çalışacağını söylemişti. Üzerindeki firmanın adının yazılı olduğu bir tişörtle poz veren Nara, dün platformda hesap oluşturdu. Profil fotoğrafına yüzünün görüldüğü bir kare koyan Wanda Nara, kapak fotoğrafına da tamamen çıplak olduğu bir poz ekledi.

Wanda Nara, +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu
Wanda Nara, anlaşma imzaladığı +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu
Wanda Nara, anlaşma imzaladığı +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu
Wanda Nara, anlaşma imzaladığı +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu
Wanda Nara, +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu

Mauro Icardi, Galatasaray, Wanda Nara, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Wanda Nara, +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • null: böyle konuları neden haber yaparsınız anlamıyorum insanların gündemi kalmadı bunları mı takip edecek ve böyle haberler ile toplumun ahlakını da yıpratıyorsunuz 42 4 Yanıtla
    Selim Kayisi: Kardeşim boş boş duyar kasma. Haberler içerisinde magazin bölümü de var. Bazı insanlar sadece magazin haberi, bazıları da sadece spor haberi okuyor. Beğenmiyorsan okuma. yukarıda güncel, dünya , ekonomi 3. sayfa gibi bir sürü alan var. magazinleri tıklamayıver sen de 0 4
  • Ali Yıldız: Yengeeeemmmm benim :) 29 4 Yanıtla
    Selim Kayisi: İcardiye yakışır. 1 1
  • İhsan Alan: habercilik maksadını aşan bir yayın yöntemi haberde önce ciddiyet ve doğruluk bekleriz hiç hoş değil 15 1 Yanıtla
  • Beykozlu: Yeennnge dayının selamı var :)))) 4 1 Yanıtla
  • ferhat eser: geselilerin yengesi Beşiktaşı kupayı alınca ödüllendirmek istemiş 3 2 Yanıtla
  • Erkan Cinar: Çok önemli değil icardi için 3 1 Yanıtla
  • Serkan Kısa: Yengede erik gibiymiş ?? 2 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Paris gezisi gazeteciler i 0 0 Yanıtla
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