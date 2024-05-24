Beşiktaş'ın ZTK zaferi sonrası Nuri Bilge Ceylan'a küfürlü tezahürat - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Beşiktaş'ın ZTK zaferi sonrası Nuri Bilge Ceylan'a küfürlü tezahürat

Geniş Video İzle

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan maçı kazanan Beşiktaş, kupayı müzesine götürdü. Kutlamalara katılan ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan'a yönelik küfürlü tezahüratlarla karşılaştı.

24.05.2024 09:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maçtan 3-2 galip ayrılan siyah-beyazlılar, kupayı müzesine götürdü. Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz da kutlamalara katılınca taraftarlar, Nuri Bilge Ceylan'a seslendi.

"YAPMAYIN OĞLUM YA"

Karşılarında daha önce Nuri Bilge Ceylan'la polemiğe giren Zeki Demirkubuz'u gören taraftarlar rahat durmadı. Kutlama yapan bir grup taraftar, Nuri Bilge Ceylan aleyhinde küfürlü tezahürat yaptı. Neye uğradığını şaşıran ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz da "Yapmayın oğlum ya" diyerek güldü.

Kutlamada Zeki Demirkubuz'u gören Beşiktaşlı taraftarlar, Nuri Bilge Ceylan'a küfretti

ZEKİ DEMİRKUBUZ VE NURİ BİLGE CEYLAN ARASINDA NE OLDU?

Zeki Demirkubuz, geçtiğimiz aylarda katıldığı yayında küs olduğu Nuri Bilge Ceylan'la ilgili "Susacak, dişini sıkacak ve bir daha tek kelime etmeyecek. Ederse, Youtube kanalı açarım, her gün düzenli yayın yaparım" diyerek tartışmanın fitilini ateşlemişti. Ceylan da Demirkubuz'a "Ne söylerse söylesin cevap vermeyeyim diyordum, ama bu üslup karşısında ne yazık ki bu artık mümkün değil. Kendine şimdiden bir Youtube kanalı açarsa iyi eder. Yakında" demişti. İki ünlü isim arasındaki tartışma günlerce konuşulmuştu.

Kutlamada Zeki Demirkubuz'u gören Beşiktaşlı taraftarlar, Nuri Bilge Ceylan'a küfretti
Beşiktaş\'ın ZTK zaferi sonrası Nuri Bilge Ceylan\'a küfürlü tezahürat

Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz, Trabzonspor, Beşiktaş, Yönetmen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Beşiktaş'ın ZTK zaferi sonrası Nuri Bilge Ceylan'a küfürlü tezahürat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:34 BM’nin 11 Temmuz kararı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’i gözyaşlarına boğdu BM'nin 11 Temmuz kararı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i gözyaşlarına boğdu
09:13 Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber: Benzine 1 lira 54 kuruş indirim bekleniyor Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber: Benzine 1 lira 54 kuruş indirim bekleniyor
08:45 Üsküdar’da 3 kişinin öldüğü çatışmaya ilgili yeni detaylar 40 kişilik 2 grup barışmak için bir araya gelmiş Üsküdar'da 3 kişinin öldüğü çatışmaya ilgili yeni detaylar! 40 kişilik 2 grup barışmak için bir araya gelmiş
01:25 İran, Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı İran, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı
23:15 Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif yasalaştı Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif yasalaştı
09:40 Eski Çevre Bakanı Bayraktar’dan “Aile dostlarına ihale“ iddialarına tepki: Dünyanın en büyük…..çocuğudur Eski Çevre Bakanı Bayraktar'dan "Aile dostlarına ihale" iddialarına tepki: Dünyanın en büyük…..çocuğudur
09:25 Beşiktaş’ın ZTK zaferi sonrası Nuri Bilge Ceylan’a küfürlü tezahürat Beşiktaş'ın ZTK zaferi sonrası Nuri Bilge Ceylan'a küfürlü tezahürat
08:17 Yalı Çapkını’nda beklenmedik ayrılık Emre Altuğ veda ediyor Yalı Çapkını'nda beklenmedik ayrılık! Emre Altuğ veda ediyor
08:05 Papua Yeni Gine’de heyelan faciası 100’den fazla kişi hayatını kaybetti Papua Yeni Gine'de heyelan faciası! 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
07:38 Berat Albayrak aylar sonra ilk kez görüntülendi Çocuklarıyla birlikte Beşiktaş-Trabzonspor finalini izledi Berat Albayrak aylar sonra ilk kez görüntülendi! Çocuklarıyla birlikte Beşiktaş-Trabzonspor finalini izledi
04:23 Edirne’de “dur“ ihtarına uymayan otomobilin içinden 17 kişi çıktı Edirne'de "dur" ihtarına uymayan otomobilin içinden 17 kişi çıktı
01:06 Serdar Topraktepe’den şampiyonluk sözleri: Kupa için her şeyimizi verdik Serdar Topraktepe'den şampiyonluk sözleri: Kupa için her şeyimizi verdik
00:41 ABD’ye kaçak yoldan giren Türk vatandaşının söyledikleri Elon Musk’ı da şaşırttı ABD'ye kaçak yoldan giren Türk vatandaşının söyledikleri Elon Musk'ı da şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 09:53:59. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ın ZTK zaferi sonrası Nuri Bilge Ceylan'a küfürlü tezahürat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement