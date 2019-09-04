Artvin TSO Başkanı Kurt, basınla bir araya geldi

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt, "Artvin'i turizm noktasında günübirlik turların yapıldığı değil, en az bir hafta konaklanacak bir il haline getirmeyi planlıyoruz." dedi.

Kurt, kentteki bir iş yerinde düzenlediği basın toplantısında, kentin ekonomik olarak büyümesinin eğitim ve turizme bağlı olduğunu belirterek, Artvin'de eğitim ve turizmin ivme kazanması için oda olarak çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Turizm şehri olma hedefinin eğitimle sağlanacağı düşüncesiyle Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesinde ilgili bölümlerin açılmasını talep ettiklerini kaydeden Kurt, "Gastronomi ve aşçılık bölümleri YÖK'ten izin çıkarsa inşallah gelecek yıl Artvin'de açılacak. Bu bölümlerin Türkiye'deki doluluk oranları yüzde yüz. Buradan yetişecek öğrenciler turizme önemli katma değer katarak ilimiz için önemli bir turizm altyapısı olacaktır." diye konuştu.

Kurt, esnaftan, kente gelen her yerli ve yabancı turisti reklam ajansı olarak görmelerini isteyerek, "Turistleri ilimizde en iyi şekilde ağırlayıp yolcu etmeliyiz. Onları iyi ve mutlu yolcu edersek, daha çok turist çekeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Artvin Çoruh Üniversitesinin kendi seviyesindeki üniversitelere kıyasla daha yüksek puanla öğrenci almasının Artvin'in üniversite kenti olma yolunda emin adımlarla ilerlediğinin göstergesi olduğunu ifade eden Kurt, "Kent olarak buraya gelen öğrencilere ve üniversiteye sahip çıkmalıyız çünkü bu öğrenciler de kendi memleketlerine döndüklerinde buranın reklamını yapacak. Tercih edilen bir üniversite olmaya başladık. Bunun tavan yapmasını istiyoruz." dedi.

Kurt, şehir merkezinde ekonomik hareketliliği artırmak için bin kişilik bir öğrenci yurdu yapılmasının çalışması içinde olduklarını belirterek, "Şehir girişinde yapılması planlanan yurt, firmadan kaynaklanan nedenlerle iptal edildi. Bu yurdun şehir merkezinde yapılmasını için esnaf ve vatandaşlardan imza toplayıp gerekli mercilere başvuruda bulunacağız." diye konuştu.

Artvin'in turizm değerleri Sarp Sınır Kapısı'nda tanıtılıyor

Sarp Sınır Kapısının Türkiye'nin en aktif sınır kapısı olduğuna işaret eden Kurt, şunları söyledi:

"Sarp Sınır Kapısı'nda turistlerin dikkatini çekmek amacıyla Artvin'in turizm değerlerini tanıtan 50 fotoğraf astık. Bununla beraber Kafkasör bölgesini turizm destinasyon alanı yapmak için yoğun çalışmalar yapıyoruz. O bölge, birinci bölge turizm alanı ilan edildi. Orada 3 otel projesi var. Yatırımcı arkadaşları bölgeye bekliyoruz. O bölgede yapılacak yatırımlar ilin yatak kapasitesini artırıp kent ekonomisine değer katacaktır. Artvin'i turizm noktasında günübirlik turların yapıldığı değil, en az bir hafta konaklanacak bir il haline getirmeyi planlıyoruz. Artvin turizmi Karagöller'den ibaret değil."

Kurt, bugünün Sivas Kongresinin 100. yıl dönümü olduğunu anımsatarak, "Ülkemizin bağımsızlığı noktasında önemli kararların alındığı bu kongrenin yıl dönümünü kutluyorum." ifadesini kullandı.