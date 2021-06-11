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Asgari ücretle çalışıyorlardı, patron oldular! Girişimcilerin bu yılki ciro hedefi milyon TL - Son Dakika

Asgari ücretle çalışıyorlardı, patron oldular! Girişimcilerin bu yılki ciro hedefi milyon TL

11.06.2021 17:22

Bartın'da asgari ücretle çalıştıkları fabrikalardan istifa eden Gökhan Demirci ve Mehmet Ali Ercan isimli iki girişimci hayallerinin peşinden koşarak tarım işletmesi kurdu. Atıl arazi kiralayarak büyükbaş hayvanlar için yem üreten girişimciler Batı Karadeniz bölgesindeki yem ihtiyacının önemli bir kısmını karşılıyorlar. 2021 yılındaki ciro hedefleri ise 2 milyon TL.

Bartın'da çeşitli alanlarda faaliyet gösteren fabrikalarda asgari ücretle çalışan Gökhan Demirci ve Mehmet Ali Ercan 4 yıl önce hayallerindeki büyükbaş hayvan çiftliğini kurmak ve kendi işlerinin patronu olmak için istifalarını vererek yeni bir hayata atıldılar. Hayallerindeki büyükbaş hayvan çiftliğini kurup zarar etmeden işlemesi için her şeyi hesap eden iki arkadaş kuracakları çiftlikteki hayvanların yem maliyetinin minimum seviyede tutulmasını sağlamak için önceliklerini hayvan yemi üretimine verdiler. Çiftçilere sunulan devlet desteklerinden de faydalanan Demirci ve Ercan, hayvan yemi üretimi yapacakları arazilerde kullanacakları traktör başta olmak üzere traktör ekipmanları ve makineleri de temin ederek kendi tarım işletmelerini kurdular.

Asgari ücretle çalışırken kendi işlerinin patronu oldular! Bu yılki ciro hedefleri 2 milyon TL

PATRON OLDULAR

İlk etapta kiraladıkları 457 dönüm arazide tek ekimle başladıkları mısır slajı ve ot üretimine 650 dönüm arazide çift ekimle devam eden Demirci ve Ercan, Bartın'ın yanı sıra çevre illere de mısır slajı ve ot sevkiyatı yapmaya başladılar. Yılda 300 ton ot ve 4 bin ton mısırlık slaj üretimi gerçekleştiren ancak artan taleplere yetişemeyen ikili talepleri karşılayabilmek ve işletmelerinin üretim hacmini de büyütmek için yeni arazi arayışlarını sürdürüyorlar. 2021 yılında 2 milyon TL'lik ticaret hacmine ulaşmayı bekleyen Demirci ve Ercan, kendi işlerinin patronu olmanın yanı sıra yaklaşık 20 kişiye istihdam sağlamanın da gururunu yaşıyorlar.

Asgari ücretle çalışırken kendi işlerinin patronu oldular! Bu yılki ciro hedefleri 2 milyon TL

TALEPLERE YETİŞEMİYORLAR

Kendi işlerini kurmak üzere 4 yıl önce çalıştıkları fabrikadan ayrıldıklarını, hayvan çiftliği kurmadan önce hayvan yemi üretmeye karar verdiklerini ve kurdukları işletme ile ticarette yakaladıkları başarıyı anlatan Gökhan Demirci, "4 yıl önce asgari ücretle fabrikada çalışıyorduk. Kendi işimizi kuralım dedik hayvancılık yapalım dedik. 150 başlık bir ahır projesi hazırladık. Ahır projesini hazırlayınca tabi hayvanın kaba yeme ihtiyacı olduğundan mısırı, slajı, otu gibi arazi arayışlarına girdik. Yaklaşık 4 yıl önce 457 dekar bu arazi bize nasip oldu. Burayı tarıma elverişli hale getirdik. Makine, ekipman, traktör gibi ihtiyaçlarımız oldu. bunları tarım kredi kooperatifi ve ziraat bankası gibi kuruluşların desteklemesiyle traktörlerimizi makinalarımızı aldık borçlandık. Tabi borçlandığımızdan dolayı 150 başlık ahır projemizi ötelemek zorunda kaldık. 2020 yılı itibarıyla ekim alanımız yaklaşık 650 dekara ulaştı. 2021 yılı bu sezon itibarıyla çift ekimle beraber bin 400 dekar araziyi bu sene Allah'ın izniyle işleyeceğiz. Siparişlerimiz, satışımızın yüzde 80'i il dışına çevre illere. Zonguldak, Karabük, Kastamonu gibi illere sevkiyatlarımız oluyor. Arada Adapazarı ve Sakarya bölgesine. Şu andaki mevcut arazilerle müşterilerimizin taleplerini karşılayamıyoruz. Allah nasip ederse arazilerimizi genişletip müşterilerimizin taleplerini karşılayabilmeyi hedefliyoruz. 2021 yılı içerisinde toplam çift ekiple beraber bin 400 dekar araziden kazanç hedefimiz 2 milyon TL civarında." dedi.

Asgari ücretle çalışırken kendi işlerinin patronu oldular! Bu yılki ciro hedefleri 2 milyon TL

HEDEFE ODAKLANDILAR

Azimle hedeflerinin peşinden koştuklarını söyleyen Mehmet Ali Ercan ise, "Bundan dört yıl önce bir ahır projesi hevesiyle bu işe girdik. Kendi yemimizi üretmek için başladık. Şu an yılda bin 400 dönüm arazi ekimi yapıyoruz. Asgari ücretle ayrı ayrı işyerlerinde çalışırken azim edindik kendimize hedef koyduk bu duruma geldik. Şu an yanımızda yaklaşık 15-20'ye yakın personel çalıştırıyoruz." ifadelerinde bulundu.

Demirci ve Ercan gelecek yıllarda 150 başlık büyükbaş hayvan çiftliği kurma noktasında da çalışmalarını sürdürüyor.

Asgari ücretle çalışırken kendi işlerinin patronu oldular! Bu yılki ciro hedefleri 2 milyon TL
Asgari ücretle çalışırken kendi işlerinin patronu oldular! Bu yılki ciro hedefleri 2 milyon TL
Asgari ücretle çalışırken kendi işlerinin patronu oldular! Bu yılki ciro hedefleri 2 milyon TL
Asgari ücretle çalışıyorlardı, patron oldular! Girişimcilerin bu yılki ciro hedefi milyon TL
Asgari ücretle çalışıyorlardı, patron oldular! Girişimcilerin bu yılki ciro hedefi milyon TL
Asgari ücretle çalışıyorlardı, patron oldular! Girişimcilerin bu yılki ciro hedefi milyon TL
Asgari ücretle çalışıyorlardı, patron oldular! Girişimcilerin bu yılki ciro hedefi milyon TL
Asgari ücretle çalışıyorlardı, patron oldular! Girişimcilerin bu yılki ciro hedefi milyon TL
Asgari ücretle çalışıyorlardı, patron oldular! Girişimcilerin bu yılki ciro hedefi milyon TL
Asgari ücretle çalışıyorlardı, patron oldular! Girişimcilerin bu yılki ciro hedefi milyon TL
Asgari ücretle çalışıyorlardı, patron oldular! Girişimcilerin bu yılki ciro hedefi milyon TL
Asgari ücretle çalışıyorlardı, patron oldular! Girişimcilerin bu yılki ciro hedefi milyon TL
Asgari ücretle çalışıyorlardı, patron oldular! Girişimcilerin bu yılki ciro hedefi milyon TL

Mehmet Ali Ercan, Gökhan Demirci, Türk Lirası, Bartın, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Asgari ücretle çalışıyorlardı, patron oldular! Girişimcilerin bu yılki ciro hedefi milyon TL - Son Dakika Ekonomi


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