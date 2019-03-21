Aşık Veysel'in Ölümünün 46. Yılı
5 dakika önce
Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 46. yılında memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde anıldı.
Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 46. yılında memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde anıldı.
Aşık Veysel'in adını taşıyan Gençlik ve Kültür Merkezinde düzenlenen anma programında sanatçı Mustafa Özarslan, Aşık Veysel'in eserlerini seslendirdi.
Programa, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Aşık Veysel'in torunları Gündüz ve Sebahattin Şatıroğlu, Aşık Veysel Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Nevzat Balıkçıoğlu, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:19 Kaynak: AA
Şarkıcı Sıla, Yeni İmajıyla Dikkat Çekti
Porsche, Çalışanlarını Ödüllendirmek İçin 9 Bin 700 Euro İkramiye Verecek
4 Seçimi Boykot Ettiler, Sonunda İstediklerini Aldılar! Kuşu Bu Kez Başkan Seçecek
e-Devlet Üzerinden 5 Yeni Hizmet Kullanıma Sunuldu