Son Dakika Haberleri: Aşık Veysel'in Ölümünün 46. Yılı

Aşık Veysel'in Ölümünün 46. Yılı

5 dakika önce

Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 46. yılında memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde anıldı.

Aşık Veysel'in Ölümünün 46. Yılı, System.String[]
Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 46. yılında memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde anıldı.

Aşık Veysel'in adını taşıyan Gençlik ve Kültür Merkezinde düzenlenen anma programında sanatçı Mustafa Özarslan, Aşık Veysel'in eserlerini seslendirdi.

Programa, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Aşık Veysel'in torunları Gündüz ve Sebahattin Şatıroğlu, Aşık Veysel Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Nevzat Balıkçıoğlu, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:19 Kaynak: AA

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