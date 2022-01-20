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Aşırı soğuk hava tüm yurdu etkileyecek - Son Dakika

Aşırı soğuk hava tüm yurdu etkileyecek

20.01.2022 15:11
Aşırı soğuk hava tüm yurdu etkileyecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın, bu hafta sonundan itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın, bu hafta sonundan itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava, 22 Ocak Cumartesi'den itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde etkili olacak.

Gelecek hafta başından (24 Ocak Pazartesi) itibaren Karadeniz üzerinden gelecek daha soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girilmesi sonucu yurt genelinde aşırı soğuk hava koşullarının görülmesi bekleniyor.

Yarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de beklenen yağışların, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz'de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlar, Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kar, diğer yerlerde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olacak.

Toroslar'da yoğun kar bekleniyor

22 Ocak Cumartesi yağışların İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'de yoğun kar yağışı, Güney Ege ve Akdeniz'de kuvvetli yağmur ve sağanak, Toros Dağları'nda yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

23 Ocak Pazar tüm yurdun genellikle yağışlı, yağışların ise Akdeniz kıyı kesiminde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışlar Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve yoğun kar, Doğu Akdeniz'de ise kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacak.

Vatandaşlar ve yetkililer uyarıları takip etmeli

24 Ocak Pazartesi'nden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek aşırı soğuk hava nedeniyle yurtta beklenen yağışların kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Son değerlendirmelere göre, aşırı soğuk ve karlı havanın 27 Ocak Perşembe'ye kadar etkili olması bekleniyor.

Aşırı soğuk hava, yoğun kar yağışı, çığ tehlikesi ve zirai don için vatandaşların ve yetkililerin Meteoroloji Genel Müdürlüğünün güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem taşıyor.

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Balkanlar, Karadeniz, Ocak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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