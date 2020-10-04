Asırlık çınar ile eşi koronavirüsü yendi - Son Dakika

Asırlık çınar ile eşi koronavirüsü yendi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 94 yaşındaki Mehmet Görgün ve 86 yaşındaki eşi Azize Görgün, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenmeyi başardı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 94 yaşındaki Mehmet Görgün ve 86 yaşındaki eşi Azize Görgün, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenmeyi başardı.

14 çocuk, 100'ü aşkın torunu olan, koronavirüs nedeniyle ilçe merkezindeki evlerinden ayrılarak mart ayından bu yana Yumrucak köyünde yaşamaya başlayan Görgün çifti bazı belirtileri hissetmeleri üzerine test yaptırdı.

Test sonuçları pozitif çıkan çift evde tedavi altına alındı.

Kalp ve böbrek yetmezliği ile işitme kaybı bulunan, son bir yıldır da diz ağrısı şikayeti olan Mehmet Görgün ile yüksek tansiyon, KOAH, fıtık ve emboli hastası Azize Görgün evde gördükleri tedavinin yanı sıra doğal ürünlerle de beslenmeye de özen gösterdi.

Görgün çifti ilerleyen yaşlarına ve kronik rahatsızlıklarına rağmen Kovid-19'u yenerek sağlığına kavuştu.

"Türkiye'de bu hastalıkla mükemmel derecede mücadele ediliyor"

Çiftin oğlu Mehmet Nur Görgün, AA muhabirine, anne ve babasının Kovid-19'u yenmesinin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Virüsün bulaşma riskinin daha az olacağı düşüncesi ile pandemi sürecinde anne ve babasını Kızıltepe merkezdeki evlerinden alarak köydeki evlerine getirdiklerini ifade eden Görgün, daha sonra bazı işlerinden dolayı Rusya'ya gittiğini belirtti.

Rusya'da bulunduğu sırada anne ve babasının koronavirüse yakalandığını öğrenince hemen döndüğünü dile getiren Görgün, "Annem ve babam yaşlılardı. Hastalığa yakalanırlarsa çok zorlu geçireceklerini tahmin ediyorduk. Bu nedenle onların doğal beslenmelerine dikkat ettik. Bal, taze meyve suları, özellikle ayran ve yoğurt her gün veriyorduk. Bünyelerini güçlendirmeye çalıştık." dedi.

"25 senedir yurt dışında yaşıyorum. Türkiye'de bu hastalıkla mükemmel derecede mücadele ediliyor. Devletimize bu konuda teşekkür ederiz. Sağlık çalışanları çok aktif davrandılar, kontrollerini ve takibini yaptılar." diyen Görgün, sağlık görevlilerinin her gün arayıp anne ve babasının durumuyla ilgili bilgi aldığını aktardı.

Rusya'da yaşadığını ve birçok ülkede özelikle yaşlılara çok iyi bakılmadığını gördüğünü anlatan Görgün, Türkiye'nin bu konuda çok iyi bir durumda olduğunu kaydetti.

"Mükemmel derecede insanlarımıza ilgi gösteriliyor, ilgileniliyor. Hani derlerdi ya, 'Türkiye sağlık açısından Avrupa gibi değil. İnsani hizmetler daha güzel oralarda.' diye. Bence Türkiye bu konuda en iyisi. Birçok konuda iyi ama bunu gözlerimizle gördüğümüz için gerçekten çok iyi. Allah devletimizden, yöneticilerden, sağlık çalışanlarından razı olsun." ifadesini kullanan Görgün, anne ve babasına gösterilen ilgiden dolayı duygulandıklarını bildirdi.

"Babam çok zorlandı. Özellikle 4-5 günü zor atlattık"

Görgün, virüsün ileri yaşlarda çok etkili olduğunu bildiklerini, anne ve babasının aynı zamanda birçok kronik rahatsızlığı bulunduğunu, bundan dolayı büyük tedirginlik yaşadıklarını ifade etti.

Sürecin zor geçtiğine işaret eden Görgün, şöyle konuştu:

"Annem ve babamın birçok hastalığı var. Babam çok zorlandı. Hatta bir ara hastaneye götürmeyi düşündük. 4-5 gün boyunca yemek yiyemedi. Zorla ona biraz ayran biraz da taze meyve suyu verdik. İşin zor tarafı hasta olduğunun farkında değildi. Bir şey verdiğimizde 'Ağzımın tadı yok.' diyordu. Tat ve koku kaybı vardı çünkü. Ondan dolayı hiçbir şey istemiyordu. Özellikle 4-5 günü zor atlattık. Dualarımız kabul oldu. Annemin, babamın yüzü gülünce, 'Bana yemek getirin.' deyince bize huzur geldi."

Görgün, babasının yıllardır her sabah erkenden kalkıp Kur'an-ı Kerim okuduğunu, sağlığına kavuşmasıyla tekrar okumaya başlamasından mutluluk duyduklarını dile getirdi.

"Herkes annem ve babam gibi şanslı olmayabilir"

Birçok tedbir alınmasına rağmen virüsün yayılmaya devam ettiğine dikkati çeken Görgün, herkesten bu konuda biraz daha hassasiyet beklendiğini belirtti.

Görgün, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarından duyduğumuz kadarıyla bu hastalığın insanlar üzerinde farklı etkileri var. Annem ve babam kurtuldu. Hastalığa yakalananlar için umut verici ama bu herkes için geçerli olmayabilir, herkes annem ve babam gibi şanslı olmayabilir. Herkes mesafeye, maskeye ve temizliğe önem versin ve dikkat etsin."

"Ömrümde böyle bir hastalık görmedim"

Kovid-19'u yenen Azize Görgün, Kürtçe yaptığı açıklamada, sağlıklarına kavuştukları için mutlu olduklarını söyledi.

Sağlık çalışanlarına ve çocuklarına dua eden Görgün, "Ömrümde böyle bir hastalık görmedim. Özellikle sırtım ve karnım çok ağrıdı. İlk günler çok değildi ama sonraki günler çok ağrılı geçti. Başka hastalıklarım da oldu ama böyle bir hastalığı ilk kez geçirdim. İştahım kesilmişti. Azıcık da olsa ayran ve yoğurt gibi besinler tükettim. Bu hastalığa yakalananlara Allah şifa versin." diye konuştu.

Asırlık çınar ile eşi koronavirüsü yendi
Asırlık çınar ile eşi koronavirüsü yendi
Asırlık çınar ile eşi koronavirüsü yendi
Asırlık çınar ile eşi koronavirüsü yendi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 11:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asırlık çınar ile eşi koronavirüsü yendi - Son Dakika

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