Askerlerin Bulunduğu Otomobilin Kamyona Çarpması - İbrahim Tüfekli'nin Cenazesi Defnedildi

Manisa
'da askerlerin bulunduğu otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu hayatını kaybeden askerlerden İbrahim Tüfekli'nin cenazesi de, memleketi Adana
'nın Kozan
ilçesinde defnedildi.
Kozan'a getirilen Tüfekli'nin cenazesi, önce Tufanpaşa Mahallesi'ndeki babaevine götürülerek helallik alındı.
Tüfekli'nin cenazesi daha sonra Kozan Asri Mezarlığı'na taşındı.
Burada kılınan cenaze namazının ardından, Tüfekli'nin cenazesi toprağa verildi.
Dün toprağa verilen ve aynı kazada hayatını kaybeden Orhun Furkan Baykan
'ın mezarının yanına defnedilen Tüfekli'nin bekar ve 3 kardeş olduğu bir kurumda ücretli psikolojik danışmanlık yaptığı öğrenildi.
Törene inin yanı sıra Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, AK Parti
Adana milletvekili Tamer Dağlı
, Siyasi partilerin ilçe başkanları ile askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.
Manisa'nın Şehzadeler
ilçesinde önceki gün, bedelli
askerlik yapacak arkadaşlarını birliklerine götüren Enis Karadağ
'ın (29) kullandığı 34 HL 4829 plakalı otomobil, İstanbul- İzmir
kara yolu Yeniköy Mahallesi
yakınlarında yol kenarında park halindeki 45 KA 799 plakalı kamyona çarpmıştı. Kazada, otomobildeki bedelli askerler Orhun Furkan Baykan (31) ile İbrahim Tüfekli (29) hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.