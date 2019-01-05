Askıda Kıyafet Kampanyasından 20 Bin Kişi Faydalandı

Batman'da Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Batman Eczane Teknisyenleri Derneği ve Bir Kalp Bin Umut Platformu işbirliğiyle, 'İhtiyacın varsa al, ihtiyacın yoksa as' sloganıyla başlatılan askıda kıyafet kampanyası büyük ilgi görüyor.

Batman'da Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Batman Eczane Teknisyenleri Derneği ve Bir Kalp Bin Umut Platformu işbirliğiyle, 'İhtiyacın varsa al, ihtiyacın yoksa as' sloganıyla başlatılan askıda kıyafet kampanyası büyük ilgi görüyor.



Batman İl Jandarma Alay Komutanı Mustafa Bakçepınar ve Eşi Elif Bakçepınar 'İhtiyacın varsa al, ihtiyacın yoksa as' kampanyasına destekte bulundu. Batman İl Jandarma Alay Komutanının eşi Elif Bakçepınar, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti. Bakçepınar, "Şehit derneğimizin bu güzel faaliyeti için tüm dernek üyelerimize teşekkür ediyoruz. Çok güzel kalplere dokundular, sıcacık minicik kalpler ısındı. Allah'ım vatanımıza, birliğimize, bayrağımıza kötü günler göstermesin. Minicik yavrularımız sıcacık yuvalarında mutlu olsunlar" dedi.



Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar "Toplumun bir kesimi savurganlık içerisinde yaşarken toplumun başka bir kesimi maalesef giyecek elbise bulamıyor. Bu yüzden iki hafta önce arkadaşlarımızla beraber askıda kıyafet kampanyası başlattık. Batman bu kampanya ile beraber paylaşmanın, yardımlaşmanın kenti olduğunu da gösterdi. İki hafta gibi kısa sürede Batmanlı kardeşlerimiz 20 bine yakın kıyafet ve ayakkabı askılarımızdan aldı. İhtiyaç sahibi insanlar hiçbir bedel ödemeden gelip buradan ihtiyaç duydukları elbiseleri ve ayakkabıları aldı. Kampanyamızı başlattığımız ilk günde eşi ile beraber ziyaret eden ve sonrasında kampanya destek olmak için kıyafet, mont gönderen valimiz ve eşi ile birlikte yardımda bulunan İl Jandarma Alay Komutanımız ve kıymetli eşi başta olmak üzere bu kampanyaya destek veren bütün halkımıza sonsuz şükranlarımızı sunarız" diye konuştu. - BATMAN

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