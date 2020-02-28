ASKON Kayseri Şubesi Başkanı Ali Özcan: "Anadolu sermayesine darbe vurdular" - Son Dakika
Son Dakika Güncel ASKON Kayseri Şubesi Başkanı Ali Özcan: 'Anadolu sermayesine darbe vurdular' - Son Dakika

ASKON Kayseri Şubesi Başkanı Ali Özcan: "Anadolu sermayesine darbe vurdular"

6 saat önce

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Kayseri Şubesi Başkanı Ali Özcan, 28 Şubat ile Anadolu sermayesine darbe vurulduğunu belirtti.

ASKON Kayseri Şubesi Başkanı Ali Özcan:

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Kayseri Şubesi Başkanı Ali Özcan, 28 Şubat ile Anadolu sermayesine darbe vurulduğunu belirtti.

Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, "postmodern darbe"nin sadece o günkü idareye yapılmadığını, 28 Şubat'ın paradan para kazanan değil, üretimden para kazanan Anadolu insanına yapılan bir operasyon olduğunu ifade etti.

28 Şubat'ın ekonomiye verdiği zararı anlatan Özcan, şunları kaydetti:

"Onlar halkın adamlarını iktidarda görmek istemediler ve Anadolu sermayesine darbe vurdular. Tarihe kara bir leke olarak düşen 28 Şubat darbesi, sadece o günün siyasi iktidarına karşı yapılan bir darbe değil, milletimizin geleceğini, sanayicimizin dünyada söz sahibi olmasını da baltalamış karanlık bir süreçtir. 28 Şubat'tan bugüne kadar geldiğimizde, bu sürecin Türkiye ekonomisine zararı 400 milyar doların üzerinde olmuştur. Eğer ülkemizin makus tarihinde 28 Şubat süreci gibi antidemokratik müdahaleler olmasaydı, Türkiye belki de 2023 hedeflerini çoktan yakalamış olurdu."

Ali Özcan, 28 Şubat, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti İdlib'deki saldırı sonrası, bugünkü '28 Şubat' etkinliğini iptal ettiğini açıkladı
Şehitlerimiz anısına, tüm futbol karşılaşmalarında saygı duruşu yapılacak Türk savaş uçakları, hava sahası engelini uzun menzilli hassas güdümlü mühimmatlarla aştı TSK'nın rejim unsurlarına ateş açma anı kameraya yansıdı

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 21:58:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ASKON Kayseri Şubesi Başkanı Ali Özcan: "Anadolu sermayesine darbe vurdular" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]