Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Kayseri Şubesi Başkanı Ali Özcan, 28 Şubat ile Anadolu sermayesine darbe vurulduğunu belirtti.

Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, "postmodern darbe"nin sadece o günkü idareye yapılmadığını, 28 Şubat'ın paradan para kazanan değil, üretimden para kazanan Anadolu insanına yapılan bir operasyon olduğunu ifade etti.

28 Şubat'ın ekonomiye verdiği zararı anlatan Özcan, şunları kaydetti:

"Onlar halkın adamlarını iktidarda görmek istemediler ve Anadolu sermayesine darbe vurdular. Tarihe kara bir leke olarak düşen 28 Şubat darbesi, sadece o günün siyasi iktidarına karşı yapılan bir darbe değil, milletimizin geleceğini, sanayicimizin dünyada söz sahibi olmasını da baltalamış karanlık bir süreçtir. 28 Şubat'tan bugüne kadar geldiğimizde, bu sürecin Türkiye ekonomisine zararı 400 milyar doların üzerinde olmuştur. Eğer ülkemizin makus tarihinde 28 Şubat süreci gibi antidemokratik müdahaleler olmasaydı, Türkiye belki de 2023 hedeflerini çoktan yakalamış olurdu."