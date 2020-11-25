ASO Başkanı Özdebir: "Yeniden düşük faizli ortama ulaşacağımızı umuyorum" - Son Dakika

ASO Başkanı Özdebir: "Yeniden düşük faizli ortama ulaşacağımızı umuyorum"

25.11.2020 12:25
ASO Başkanı Özdebir:

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Önümüzdeki dönemde uygulamaya konulacak yapısal reformlarla yeniden düşük faizli ortama ulaşacağımızı umut ediyorum.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Önümüzdeki dönemde uygulamaya konulacak yapısal reformlarla yeniden düşük faizli ortama ulaşacağımızı umut ediyorum." ifadesini kullandı.

ASO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, odanın kasım ayı meclis toplantısı, videokonferans yöntemiyle yapıldı.

Özdebir, buradaki konuşmasında bu ay içinde vefat eden eşi Oya Özdebir'in gerek hastalığı döneminde gerekse vefatının ardından gösterdikleri ilgiden dolayı meclis üyelerine teşekkür etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yaşamı ciddi bir şekilde etkilemeye devam ettiğine dikkati çeken Özdebir, bunun yanı sıra aşıyla ilgili gelişmelerin umutları artırdığını belirtti.

Özdebir, ekonomide toparlanma sürecinin de hızlı bir şekilde sürdüğünü ifade ederek, yılın üçüncü çeyreği için yüzde 8'lik büyüme performansının oldukça yüksek bir ihtimal olduğunu, yıllık bazda ise yüzde 1 civarında büyüme görülebileceğini bildirdi.

Buna karşın enflasyonun, halen ekonominin en önemli sorunlarından olduğunu belirten Özdebir, "Eylül ayında yüzde 11,89 olarak gerçekleşen enflasyonun, gelecek aylarda artma eğilimine girmesi muhtemeldir. Özellikle kura dayalı temel mal enflasyonu artmaktadır." ifadelerini kullandı.

Dolar kurunun son bir yılda yüzde 25 artmasının, enflasyon eğilimlerini bozmaya devam ettiğine dikkati çeken Özdebir, önümüzdeki dönemde mevsimsel etkilerin ortadan kalkmasıyla gıda enflasyonundaki baskının, genel enflasyonu yukarı yönlü zorlayacağını bildirdi.

"Merkez Bankası sadeleşme adımlarına devam etmeli"

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'a yeni görevlerinde başarılar dileyen Özdebir, şunları kaydetti:

"Her ikisi de deneyimli, reel sektörü yakından bilen, geçmişte sık sık bir araya geldiğimiz tecrübeli bürokratlardır. Yeni görevlerinde de başarılı olacaklarına inanıyorum. Son haftalarda hem içerde hem de dışarda yaşanan gelişmeler, gelecek günlerde ekonomik ve siyasi beklentilerin yönünü belirleyecek gibi gözüküyor. Ekonomi yönetimindeki bu değişim, piyasalar açısından olumlu algılandı."

Ekonomide olumlu havanın devam edebilmesi için TCMB'nin sadeleşme adımlarına devam etmesi, piyasayla güçlü iletişim kurması ve piyasanın önünde olması, uzun vadeli çözümlere odaklanarak enflasyonu kalıcı olarak düşürmek üzerine politika tercihleri ortaya koyması gerektiğini belirtti.

"İş dünyasıyla ilgili yargılamalar daha hızlı yapılmalı"

"Önümüzdeki dönemde uygulamaya konulacak yapısal reformlarla yeniden düşük faizli ortama ulaşacağımızı umut ediyorum." ifadesini kullanan Özdebir, şu değerlendirmede bulundu:

"Diğer yandan Cumhurbaşkanı'mızın geçtiğimiz haftalarda yaptığı yargı ve ekonomiyle ilgili reform mesajlarının önemli olduğunu düşünüyorum. FETÖ sürecinde yargıyla ilgili maalesef çok kan kaybettik. Telafisi zaman alıyor ama hızla buradaki sorunları çözmeliyiz. Yargı sisteminin gözden geçirilerek daha hızlı, daha adil karar alınabilecek noktaya getirilmesi gerekmektedir. İş dünyasıyla ilgili yargılamaların da daha hızlı yapılabilmesi ve mağduriyetlere yol açmaması gerektiğini düşünüyoruz."

"Yerli ürün kullanma" çağrısı

Özdebir, Türkiye'nin en büyük sorununun cari açık olduğunun altını çizerek, bu kapsamda üretim yapısının bir an önce değiştirilmesinin önemini vurguladı.

Hem kamu alımlarında hem de kişisel tüketimde Türkiye'de üretilen ürünlerin kullanılması çağrısında bulunan Özdebir, "Firmalarımızın karlılığını artırmak zorundayız. Çünkü firmalarımız böyle büyüyecek ve kendini geliştirecek. Ayrıca firmalarımızın bölünmesini önleyecek, markalaşarak büyümelerini teşvik edecek yeni yatırım yapmasına imkan sağlayacak mekanizmalara da ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Firmaların finansman ihtiyacı için "ikame para" önerisi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından geçen hafta düzenlenen Türkiye Ekonomi Şurası'na videokonferans yöntemiyle katıldığını ve daha önce ekonomi yönetimiyle paylaştığı "ikame para" önerisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arz ettiğini aktaran Özdebir, şunları ifade etti:

"Pandemi sürecinde birçok tedbir alındı, bu tedbirlerle borçlarımız ötelendi ancak alınan kredilerle borç yükümüz daha da arttı. Ayrıca tüm borçlarımız sadece bunlardan ibaret değil. Aynı zamanda birbirimize olan borçlarımız da var. Bu artan borçlar da maalesef piyasa aktörlerinin birbirlerine olan güvenini azalttı. Önerimizin, borçları azaltacak, kamuya da yük getirmeyecek, faiz ödemeden firmaların finansman ihtiyacına çözüm getireceğine inanıyoruz. Bu uygulama bizim finansman ihtiyacımızı karşıladığı gibi devletin de likiditesini olumlu etkileyecektir."

Ankara Sanayi Odası, Nurettin Özdebir, Resmi Gazete, ASO Başkanı, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ASO Başkanı Özdebir: 'Yeniden düşük faizli ortama ulaşacağımızı umuyorum' - Son Dakika Ekonomi


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