ASOF Türkiye 2020 Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması'na doğru - Son Dakika

ASOF Türkiye 2020 Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması'na doğru

Bolu'da, Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) tarafından düzenlenecek olan ASOF Türkiye 2020 Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması 5 Ekim'de günü başlayacak.

ASOF Türkiye 2020 Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması'na doğru, System.String[]

Bolu'da, Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) tarafından düzenlenecek olan ASOF Türkiye 2020 Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması 5 Ekim'de günü başlayacak.

ASOF Başkanı Serkan İnanç, AA muhabirine, 5 ila 10 Ekim tarihlerinde Bolu İline bağlı Gölköy Baraj Gölü'nde düzenlenecek yarışmayla Bolu'nun doğal güzellikleri ve yaşanabilir doğal hayatına dikkat çekerek, katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

"Herkes tarafından da bilindiği üzere ASOF'un öncelikli amacı sürdürülebilirliktir" diyen İnanç, "Avlamak deyince ülkemizde hemen ilk akla gelen ne yazık ki öldürmek oluyor. Biz yıllardır Bolu ilimizde yapmış olduğumuz bu yarışma ile öldürmek değil de yaşatmanın ve sürdürülebilirliğin önemini anlatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

İnanç, Gölköy Baraj Gölü'nün ülkemizdeki sportif olta balıkçılığı yapılabilecek en değerli sahaların başında geldiğini ifade ederek, "Bunu, düzenlenen yarışmalar ile hem ülkemizdeki hem de yurt dışındaki tüm sportif balıkçılar bizzat yarışarak ya da canlı yayınlarımızı izleyerek görüyor." şeklinde konuştu.

Geçen yıl düzenlenen ve 25 takımın katıldığı yarışmada 168 balığın yakalandığını anlatan İnanç, şunları kaydetti:

"Yakalanan ve hemen suya iade edilen bu balıkların yapılan ölçümleri sonrasında ortaya toplamda 810 kilogram gibi çok ciddi bir tablo çıktı. Bu başarıda da bu gölü gözü gibi koruyan Bolu halkı başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın, Bolu Dağı Jandarma Karakolu'muzun, Bolu Belediye Başkanlığı'mızın, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'müzün, DSİ Müdürlüğü'müzün ve ismini daha sayamadığım ilgili birçok kamu kurumumuz ile çalışanının payı çok fazla. 2009 yılında başlayan ve günümüze kadar süre gelen ve her geçen gün yükselen bir grafik var. Bu da biz sportif olta balıkçılarını çok mutlu ediyor. Yarışma harici avlanmaya gelerek çok büyük balıkları alıp götürenleri de görüp üzülüyoruz ama gelecekten umudumuzu hiç kaybetmiyoruz."

Yarışma süresince Gölköy Baraj Gölü'nde Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ gereği yarışmacılar haricinde olta balıkçılığına müsaade edilmeyeceğini hatırlatan İnanç, "Yarışmaya çok fazla müracaat oldu ama gölün etrafına en fazla 27 takım sığdırabileceğimizden dolayı şartlarımıza uyan, yönetim kurulumuzun belirlediği 27 takımı yarışmaya alabildik. Yani yaklaşık 15 ilden 100 civarı yarışmacı olacak. Takımlar en az 3, en fazla 4 yarışmacıdan oluşuyor. Takımlardaki yarışmacıların tamamı federasyonumuzdan lisanslı sporcular. Bu takımların birçoğu ülkemizi yurt dışındaki yarışmalarda da temsil eden ve sportif balıkçılık konusunda ciddi tecrübeye sahip sporculardan oluşuyor." dedi.

Türkiye, Gölköy, Ekim, Bolu, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 12:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat ASOF Türkiye 2020 Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması'na doğru - Son Dakika

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