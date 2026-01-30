Asya Borsalarında Karışık Seyir

Asya borsaları, ABD'de hükümetin yeniden kapanma ihtimaline yönelik endişeler, jeopolitik riskler, ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni başkanının kim olacağına ilişkin belirsizliklerin de etkisiyle karışık seyrediyor.

Küresel piyasalar, ABD'de hükümetin yeniden kapanma ihtimalinin gündemde kalması, Fed başkanlığı için olası adaylara ilişkin gelişmeler ve şirket bilançolarından alınan sinyallerin etkisiyle haftanın son işlem gününde karışık seyir izlerken, bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığı için adayını açıklaması bekleniyor.

ABD'deki ekonomik ve siyasi gelişmeler, varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Ülkede hükümetin kısmi de olsa yeniden kapanma ihtimali ile İran'a yönelik askeri müdahale endişeleriyle başlayan hafta, Fed'in para politikası kararları ve teknoloji şirketlerinin bilançolarından alınan karışık sinyallerle risk iştahının görece düşük seyrettiği bir görünümle tamamlanıyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Trump, Fed başkanlığına aday göstereceği ismi bugün açıklayacağını belirtti. Trump'ın Fed başkanlığı için aday gösterebileceği isimler arasında Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh ve varlık yönetim şirketi BlackRock'ta yöneticilik yapan Rick Rieder bulunuyor.

Ancak bu isimler arasında eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh öne çıkıyor. ABD medyasında, Warsh'ın Trump tarafından Fed başkanlığı için aday gösterilmesinin yüksek ihtimal olduğu ifade ediliyor.

Analistler, Warsh'ın geçmişte Trump'ın tüm politikalarını savunan bir figür olmadığını ancak son dönemde özellikle faiz oranlarının indirilmesi gerektiği konusunda Trump ile örtüşen bir çizgiye gelse de diğer adaylara nazaran Fed bağımsızlığını korumaya daha meyilli olabileceğinin değerlendirildiğini aktardı.

Japonya'da Tokyo TÜFE beklentilerin altında kaldı

Japonya'daki makroekonomik veriler, bölge gündeminde ön planda yer alıyor. Japonya'da enflasyon görünümüne ilişkin çerçeve çizen Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) ocak ayındaki yıllık artış yüzde 1,5 ile beklentilerin altında kaldı. Çekirdek TÜFE de yüzde 2 artışla tahminlerin gerisinde gerçekleşti.

Ülkede işsizlik oranı geçen senenin aralık ayında yıllık bazda yüzde 2,6 ile öngörülere paralel gerçekleşti. Aralıkta sanayi üretimi önceki aya göre yüzde 0,1 azalırken, yıllık olarak yüzde 2,6'lık artış kaydetti. Tokyo çekirdek tüketici fiyat endeksindeki artış, son 15 ayın en düşük düzeyine indi.

Ülkede açıklanan Tokyo TÜFE verisindeki artış hızının düşmesine karşın, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) para politikasında sıkılaşmaya gideceğine yönelik beklentiler gücünü koruyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyirle 53.373 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,06 artışla 5.224 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 4.122 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 1,9 düşüşle 27.431 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,5 düşüşle 82.180 puan seviyesinde bulunuyor.