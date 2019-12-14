Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu Antalya'da başladı - Son Dakika
Son Dakika Politika Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu Antalya'da başladı - Son Dakika

Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu Antalya'da başladı

7 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde, "Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu" başladı.

Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu Antalya'da başladı, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde, "Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu" başladı.

Antalya'da Kundu oteller bölgesinde bir otelde düzenlenen "Asya Parlamentoları Arasında Çok Taraflı İşbirliğinin Rolü" başlıklı kurul, 42 üye ülkeden meclis başkanları ve parlamenter heyetler ile gözlemci üyelerin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

APA 2. Yürütme Kurulu Toplantısı'nda gündem kabul edilecek, başkanlık divanı seçilecek, APA Türk Delegasyon Başkanı Asuman Erdoğan rapor sunacak, APA Genel Sekreteri Mohammad Reza Majidi konuşma yapacak, taslak raporlar genel kurulda kabul edilmek üzere değerlendirilecek, tavsiye edilecek.

TBMM Başkanı Şentop, APA 12. Genel Kurulu kapsamında, ikili ve heyetler arası görüşmelerde de bulunacak.

Mustafa Şentop, Antalya, Asya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:08 Kaynak: AA
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