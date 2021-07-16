Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını yayılmaya devam ediyor - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 36 Kovid-19 vakası görüldü, hayatını kaybeden olmadı.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 92 bin 183 vaka tespit edildi, virüse yakalanan 4 bin 636 kişi hayatını kaybederken 87 bin 11 kişi sağlığına kavuştu.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise son 24 saatte 1 yeni vakaya rastlandı. Bugüne kadar 11 bin 957 Kovid-19 vakasının tespit edildiği bölgede, toplam 212 kişi yaşamını yitirdi.

Tayvan

Tayvan'da son 24 saatte 29 yeni vaka görüldü, 4 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısının 15 bin 378'e çıktığı Tayvan'da, bugüne kadar 763 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1536 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Vaka sayısının 175 bin 46'ya yükseldiği ülkede, son 24 saatte 1 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 2 bin 51'e çıktı.

Yurt içi kaynaklı vakaların yüzde 70,6'sının görüldüğü Seul bölgesinde yarı kapanma tedbirleri uygulanmaya devam ederken, vaka sayılarında artışın sürdüğü diğer bölgelerde de önlemler artırıldı.

Filipinler

Filipinler'de bugüne kadar 1 milyon 496 bin 328 vaka tespit edildi. Virüse yakalanan 26 bin 476 kişi hayatını kaybederken, 1 milyon 421 bin 372 kişi sağlığına kavuştu.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 61 yeni vaka tespit edildi.

Toplam 62 bin 913 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar 36 kişi hayatını kaybetti, 62 binin üzerinde kişi sağlığına kavuştu.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9 bin 692 vaka kaydedildi.

Son 24 saatte 67 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da, toplam can kaybı sayısı 3 bin 99'a, vaka sayısı 381 bin 907'ye yükseldi.

Bangladeş

Son 24 saatte 12 bin 236 vakanın görüldüğü ülkede virüse yakalanan 226 kişi hayatını kaybetti.

Salgının başından bu yana 1 milyon 71 bin 774 kişinin virüse yakalandığı Bangladeş'te, 17 bin 278 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Öte yandan, Kurban Bayramı dolayısıyla kısıtlamaların gevşetildiği ülkede binlerce kişinin memleketine gitmek üzere yollara çıkması salgınla ilgili endişeleri artırdı.

Bayram öncesi otogarlarda ve tren istasyonlarında doluluk yaşandığı, insanların Kovid-19 tedbirlerine uymadığı gözlemlendi.

Avustralya

Son 24 saatte 106 Kovid-19 vakasının tespit edildiği Avustralya'da salgının başından bu yana 31 bin 429 vaka görüldü, 912 kişi hayatını kaybetti.

Hükümet Victoria eyaletinde salı gününe kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yaklaşık 6,6 milyon nüfusa sahip eyalette halk sadece temel gıda alışverişi yapmak ve aşı olmak için evlerini terk edecek.

Delta varyantına bağlı vaka sayılarında artışın sürdüğü Yeni Güney Galler eyaletinde ise sokağa çıkma yasağı ay sonuna kadar devam edecek.