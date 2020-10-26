Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

26.10.2020 14:25
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış sürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış sürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1 bin 607 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 371 bin 630'a çıktı.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 62 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar ölenlerin sayısı 7 bin 39'a yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı da 328 bin 258'e ulaştı.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1436 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 400 bin 251'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 15 kişinin ölümüyle yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bin 818'e yükseldi.

Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 316 bin 600 kişi de iyileşti.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 2'si yurt dışı kaynaklı 3 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar saptanan Kovid-19 vakasının 57 bin 973'e yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle 28 kişi öldü, 57 bin 858 kişi iyileşti.

Bakanlık, salgının ortaya çıkmasının ardından Kovid-19 vakalarının çoğunun ülkede "geçici çalışma izni"yle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 8 yeni Kovid-19 vakası kaydedilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Bugüne dek 5 bin 304 vaka tespit edilen Hong Kong'da, virüs nedeniyle 105 kişi yaşamını yitirdi, virüs tespit edilen 5 bin 47 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 7 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar 3 bin 743 vakanın görüldüğü Tayland'da virüs tespit edilen 59 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 543 kişi iyileşti.

Ülkede ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu.

Filipinler, Hong Kong, Bangladeş, Asya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

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