Ata Demirer ile Alara Bozbey, Bozcaada'dan tatil fotoğrafları paylaştılar - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ata Demirer ile Alara Bozbey, Bozcaada'dan tatil fotoğrafları paylaştılar - Son Dakika Magazin

Ata Demirer ile Alara Bozbey, Bozcaada'dan tatil fotoğrafları paylaştılar

17 dakika önce

Evlilik yolunda ilerleyen Ata Demirer-Alara Bozbey çifti, Ege'de aşk tazeledi. Çift, Bozcaada feribotunda çektikleri fotoğrafları Instagram hesaplarında paylaştı.

Evlenecekleri konuşulan Ata Demirer ile Alara Bozbey, Bozcaada'ya giderken çektikleri kareleri takipçileriyle paylaştı. Feribotta çekilen pozları yayınlayan ikili, aşklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

ÜNLÜ ÇİFTTEN TATİL PAYLAŞIMLARI

Güzel oyuncu Alara Bozbey aşkını böyle fotoğrafladı.

İkili, rüzgarlı havalı Bozcaada feribotunda birbirlerine verdikleri pozları Instagram'da paylaşıp mutluluklarını gözler önüne serdi.

Ata Demirer ile Alara Bozbey, Bozcaada'dan tatil fotoğrafları paylaştılar
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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:36 
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