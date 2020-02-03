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Ata Demirer ile Alara Bozbey, Bozcaada'dan tatil fotoğrafları paylaştılar
17 dakika önce
Evlilik yolunda ilerleyen Ata Demirer-Alara Bozbey çifti, Ege'de aşk tazeledi. Çift, Bozcaada feribotunda çektikleri fotoğrafları Instagram hesaplarında paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:36
Evlenecekleri konuşulan Ata Demirer ile Alara Bozbey, Bozcaada'ya giderken çektikleri kareleri takipçileriyle paylaştı. Feribotta çekilen pozları yayınlayan ikili, aşklarını bir kez daha gözler önüne serdi.
ÜNLÜ ÇİFTTEN TATİL PAYLAŞIMLARI
Güzel oyuncu Alara Bozbey aşkını böyle fotoğrafladı.
İkili, rüzgarlı havalı Bozcaada feribotunda birbirlerine verdikleri pozları Instagram'da paylaşıp mutluluklarını gözler önüne serdi.
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