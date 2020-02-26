ATAKAN KAYALAR'A YÖNELİK PAYLAŞIM SORUŞTURMASI: ŞÜPHELİYE "ADLİ KONTROL ŞARTI" - Son Dakika
Son Dakika Güncel ATAKAN KAYALAR'A YÖNELİK PAYLAŞIM SORUŞTURMASI: ŞÜPHELİYE 'ADLİ KONTROL ŞARTI' - Son Dakika

ATAKAN KAYALAR'A YÖNELİK PAYLAŞIM SORUŞTURMASI: ŞÜPHELİYE "ADLİ KONTROL ŞARTI"

6 saat önce

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA10 yaşındaki Atakan Kayalar'a yönelik paylaşımı nedeniyle hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatılan Erkan N., adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

ATAKAN KAYALAR'A YÖNELİK PAYLAŞIM SORUŞTURMASI: ŞÜPHELİYE

Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA

10 yaşındaki Atakan Kayalar'a yönelik paylaşımı nedeniyle hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatılan Erkan N., adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, okuduğu kitaplarla gündeme gelen Atakan Kayalar hakkında yaptığı paylaşımla tepki çeken Erkan N. hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatarak hakkında gözaltı kararı verdi.

Gözaltına alınan Erkan N., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcı tarafından sorgulanan Erkan N., hakkında adli kontrol hükümleri uygulanması şartı ile mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, sorgusunun ardından Erkan N.'yi haftada dört gün karakola giderek imza atması koşulu ile serbest bıraktı.


Atakan Kayalar, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:08 Kaynak: DHA
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