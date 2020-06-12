Atakum'da parklar tasarrufla renklendi - Son Dakika

Atakum'da parklar tasarrufla renklendi

Atakum'da parklar tasarrufla renklendi Atakum Belediyesi kendi ürettiği çiçeklerle parkları renklendiriyor Atakum Belediyesi, yeni normalleşme dönemi ile birlikte parklarını rengarenk çiçeklerle süslemeye başladı.

Atakum'da parklar tasarrufla renklendi

Atakum Belediyesi kendi ürettiği çiçeklerle parkları renklendiriyor

SAMSUN - Atakum Belediyesi, yeni normalleşme dönemi ile birlikte parklarını rengarenk çiçeklerle süslemeye başladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, belediyeye ait serada fideden yetiştirilen 50 bin adet çiçekle kentin parklarına renk katıyor. Atıl durumdaki serayı işler hale getirerek çiçek üretimine başlayan ekipler, bütçede tasarruf kalemi oluşturdu.

Korona virüsü tedbirleri nedeniyle yaklaşık üç aydır evlerinde kalan Atakumlular, yeni normalleşme sürecinde, sosyal mesafeye dikkat ederek sokağa çıkmaya başladı. Atakum Belediyesi de ilçe sakinlerinin keyifle vakit geçirdiği parkları yaz sezonuna hazır hale getirmek için yoğun bir çalışma programı başlattı. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin talimatıyla aylar öncesinden çiçek yetiştirme çalışmalarına başlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeni normalleşme döneminde seradan çıkıp parkları renklendirme faaliyetlerini hızlandırdı. Belirlenen çalışma takvimi ile her gün kentin farklı noktalarındaki parkları güzelleştiren ekipler, öncelikle yeşil alanlardaki çimleri biçiyor. Park ve çevresindeki yaya yollarında zemin döşemelerinin aralarında uzayan otlar temizleniyor. Peyzaj mühendislerinin projelendirdiği çiçeklendirme alanları kazılarak toprak havalandırılıyor. Parkları rengarenk bir görünüme kavuşturan çiçeklerin uzun ömürlü olması için bitki besinlerinin eklenmesi ile toprak dikime hazır hale getiriliyor. Son olarak da Atakum Belediyesi'ne ait serada viyol adı verilen kapların içerisinde yetiştirilen çiçekler parklara dikilerek can suyu veriliyor. Toprak hazırlığı ve çiçek dikimi sırasında ekiplere eşlik eden peyzaj mühendisleri, gerçekleştirilen çalışmalara sahada yön veriyor.

Atıl durumdaki sera işler hale getirildi

Atakum Belediyesi, aylar önce başlattığı sezon hazırlıkları kapsamında öncelikle belediyeye ait atıl durumdaki seranın onarımını gerçekleştirdi. Parkları renklendirme çalışmaları için kullanılacak çiçeklerin dikime hazır halde alınması yerine belediye serasında yetiştirilmesinin daha düşük maliyetli olduğunu değerlendiren ekipler, atıl durumdaki serayı kısa süre içerisinde bitki yetiştirmeye elverişli hale getirdi. Fide olarak temin edilen 50 bin kök çiçek, viyoller içerisinde seraya getirildi. Şeker begonyası, Acem halısı ve rengarenk gül çeşitlerinden oluşan çiçeklere, serada özel bir yetiştirme programı uygulandı. Mayıs ayında toprakla buluşmaya hazır hale gelen çiçekler, korona virüs tedbirleri nedeniyle kısa bir süre daha bulundukları alanda kaldı. Peyzaj projeleri ve çalışma takvimi hazır halde bekleyen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeni normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte harekete geçti. Her gün ilçenin farklı noktalarında görev alan ekipler, Atakum Belediyesi'ne ait parkları; şeker begonyası, Acem halısı ve gül çeşitlerinden oluşan çiçeklerle rengarenk bir görünüme kavuşturuyor. Önümüzdeki günlerde çiçeklendirme işlemlerini tamamlayacak olan ekipler, parklarda fidan dikimi yapacak. Ağaç sayısı az olan noktalarda gerçekleştirilecek yeni dikimler, Atakum'u daha yeşil bir görüntüye kavuşturacak.

Kırsal mahalleler çiçekle kalkınacak

Atakum Belediyesi'ne ait seranın işler hale getirilmesi ve çiçeklerin öz kaynaklar ile yetiştirilmesi sonucu bütçede yeni bir tasarruf kalemi yaratıldığına dikkat çeken Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, "Çiçekleri son ürün olarak satın alıp dikim yapmak yerine fide olarak temin ederek kendi seramızda yetiştirdik. Böylece belediye bütçesinde bir tasarruf kalemi oluşturduk. Aynı zamanda atıl halde bırakılmış bir tesisi Atakum'a geri kazandırdık. Gelecek yıllarda çiçeklerimizi Atakum'un kırsal mahallelerinde yaşayan yurttaşların, belediyenin öncülüğünde kurduğu kooperatif yetiştirecek. Atakumlu üreticilerin kooperatifi, Karadeniz bölgesi başta olmak üzere sevkıyatın mümkün olduğu tüm yerel yönetimlere dikime hazır halde çiçek satışı yapacak. Bu sistem ile Atakum, çiçek üretiminde istihdam oluşturan, gelir elde eden bir ilçe olacak. Kırsal mahallelerimiz kalkınacak" diye konuştu.

"Atakum'da park ve bahçelerden memnunuz"

Parklardaki çiçeklendirme çalışmalarından memnun olduklarını belirten Atakumlular, mola saatlerinde saha ekiplerine ikramda bulunarak teşekkür ediyor. Mevlana Mahallesi'nde yaşayan Gökberk Gül, "Biz gayet memnunuz. Ben şurada, yandaki evde oturuyorum. Kendi camımdan görebiliyorum. Özellikle korona sürecinde hep evdeydik, görüyoruz. Durmadan bir çalışma var. Özellikle parklarda yapılanları görüyoruz. Park ve bahçeler konusunda Atakum Belediyesi'nden memnunum" dedi. Atakum'da yaşayan Aytekin Sarı, "Mahalle sakiniyiz. 20 yıldır burada oturuyorum. Memnunum, güzel çalışma oluyor, parkımız güzel. Başkandan memnunuz. Şu anda ben başkanı tebrik ediyorum. Çöplerin yanlarında temizlik yapılıyor. Süpürgeciler temizliyor, süpürge arabaları geçiyor. Parkımız çok güzel" diye konuştu. Parklarda çok vakit geçirdiğini belirten İsmet Şahin ise, "Parklarımız gerçekten güzel. Bu yeşillikler, bahçe düzenlemeleri yapıldığı zaman daha güzel oluyor. Atakum Belediyesi'nin yaptığı şeyler iyi. Benim hoşuma gidiyor. Çiçeklerin düzeni, ayda bir çimlerin biçilmesi elbette ki güzel" ifadelerini kullandı.

Atakum'da parklar tasarrufla renklendi

Cemil Deveci, Koronavirüs, Atakum, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 01:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Atakum'da parklar tasarrufla renklendi - Son Dakika

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