Atakum'da Şiddetli Rüzgar Çatı Uçurdu

SAMSUN'un Atakum ilçesinde şiddetli rüzgardan dolayı bir binanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar otomobillerde hasara neden oldu.

Olay, saat 19.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 15'inci Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki 3 katlı bir apartmanın çatısı, kuvvetli rüzgarın etkisiyle uçtu. Çatıdan kopan sac ve demir parçalar, park halindeki araçlara zarar verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yola düşen parçaları temizledi.