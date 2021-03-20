ATASEM'in en tatlı kursuna ilgi - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM) bünyesinde açılan ve büyük ilgi gören Butik Çikolata Hazırlama Kursuna katılan kursiyerler, çikolata yapımını pratikte uygulayarak eşsiz lezzetler ortaya çıkardı.

Her yıl binlerce kişiye iş ve meslek kapısı açan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM) ücretsiz meslek ve el becerileri kursları ile kadınlara destek olmayı sürdürüyor. ATASEM Atatürk Kurs Merkezi'nin 2020-2021 eğitim öğretim yılında açılan Butik Çikolata Hazırlama Kursu kadın ve erkeklerden büyük ilgi görüyor. 120 saatlik butik çikolata eğitimi kapsamında kursiyerlere çikolatanın çeşitleri, ham maddesinin tanıtımı ile üretim ve ambalajlama aşamaları uygulamalı olarak anlatılıyor.

"Çikolatayı yemek kadar yapmakta çok güzeldir" diyen Butik Çikolata Hazırlama Kursu Öğretmeni Nilüfer Özdem, "Kursumuzda kursiyerler, çikolatanın ham maddesi olan kuvertürün eritilmesi, temperlenmesi, soğutulması ve kalıplanması konularında pratik eğitime tabi tutuluyor. Çeşitli kalıplar kullanarak birbirinden farklı şekillerde çikolata yapımını öğrenen kursiyerler ayrıca butik çikolatanın muhafazası ve ambalajlanması konusunda da eğitim alıyor" dedi.

"Tatlı bir kurs"

Kursiyerlerden Filiz Korkmaz, Butik Çikolata Hazırlama Kursunun çok tatlı bir kurs olduğunu söyleyerek, "Kursta çikolatayla ilgili her şeyi öğreniyoruz ve uygulamalı olarak onlarca farklı çikolata yapıyoruz. Süt reçeli, limon kreması, ganaj ve baharat gibi malzemelerden Beyoğlu çikolatası, tablet ve truffle çikolatası gibi farklı çeşitler yapmayı öğrendik. Bize bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e çok teşekkür ederim" diye konuştu.

"Erkek kursiyer"

Kursun tek erkek kursiyeri olan 63 yaşındaki Fatih Yaprak da hobi olarak kursa geldiğini belirterek, "Mutfakta bir şeyler hazırlamayı seviyordum ama çikolata hakkında hiçbir bilgim yoktu. Kursta öğrenerek ve uygulayarak çikolata yapmak ayrı bir keyif oldu. ATASEM'de olmaktan çok mutluyum, güzel bir ortam var, derslerimiz de hem öğretici hem keyifli geçiyor" diye konuştu. - ANTALYA