Atatürk Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Atatürk Havalimanı'nda valizinde 2 kilo 264 gram uyuşturucu madde ele geçirilen kişi ile birlikte hareket ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı.
Atatürk Havalimanı
'nda valizinde 2 kilo 264 gram uyuşturucu madde ele geçirilen kişi ile birlikte hareket ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, yurt dışına gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelen V.C'nin (30) valizinde arama yaptı.
Şüphelinin valizinin tabanına gizlenmiş halde 2 kilo 264 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliyle birlikte hareket ettiği tespit edilen İran
uyruklu M.J. (27) de aynı gün yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Güvenlik kamera görüntülerinde havalimanı gelen 2 şüpheliden 1'inin X-ray cihazından geçtikten sonra polis ekiplerince yakalandığı, polislerin diğer şüpheliyi de havalimanında yakaladığı görülüyor. Valizde yapılan aramada ise tabana gizlenmiş halde uyuşturucu maddenin bulunma anları polis kamerasına yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 11:41 Kaynak: AA
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