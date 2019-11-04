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Son Dakika Güncel 'Atatürk Şiirleri' yarışması

"Atatürk Şiirleri" yarışması

6 saat önce

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Baklalı Mahallesinde düzenlenen "Atatürk" konulu şiir yarışmasında dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Baklalı Mahallesinde düzenlenen "Atatürk" konulu şiir yarışmasında dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.


Emekli öğretmen Bayram Uğur tarafından düzenlenen yarışma sonunda dereceye girenlere para ödülü ve ayrıca 50 fakir çocuğa da ayakkabı verildi.


Bayram Uğur, etkinlikte yaptığı konuşmada, yarışamaya Türkiye'nin her tarafından katılım sağlandığını ve yarışmada içinde kendisinin de bulunduğu seçici kurul olarak görev yapan Yaşar Yıltan, Mehmet Demirel Babacanoğlu'na teşekkür etti. Uğur, "Atatürk, Cumhuriyet için 'En büyük eserimdir' diyor. Yine, 'Cumhuriyet'in temeli kültürdür' diyor. Biz bu temelin gereğini yıllarca yerine getirmeye çalıştık. Ayrın insanın dokunmadığı hayat kaçaktır, çoraktır. Okumuş kesimleri köylerinde böylesine etkinlikleri götürmeye davet ediyorum. Bugüne kadar milli bayramlar kapsamında 30 yere kitaplık kurduk ve 500'ü aşkın çocuğu giyindirdik. Köylere sanat ve sanatçı götürdük. Tiyatro sahnelerini römorkların üzerine kurduk" dedi.


Şiir yarışmasında dereceye girenlere, Osman Döşlü, Mustafa Gök ve Mustafa Başar tarafından ödülleri verildi. - ADANA

Baklalı, Sarıçam, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:12 Kaynak: İHA
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