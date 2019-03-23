Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor Özel Maçta Eskişehirspor'la Berabere Kaldı

Atiker Konyaspor Özel Maçta Eskişehirspor'la Berabere Kaldı

18 dakika önce

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Medipol Başakşehir ile oynayacağı 27. hafta maçının hazırlıklarına devam eden Atiker Konyaspor, özel maçta konuk ettiği Eskişehirspor ile 1-1 berabere kaldı.

Atiker Konyaspor Özel Maçta Eskişehirspor'la Berabere Kaldı, System.String[]
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Medipol Başakşehir ile oynayacağı 27. hafta maçının hazırlıklarına devam eden Atiker Konyaspor, özel maçta konuk ettiği Eskişehirspor ile 1-1 berabere kaldı. Kayacık Tesislerinde saat 16.30'da başlayan ve Mustafa Aydın'ın düdük çaldığı maça Ertuğrul Taşkıran, Nejc Skubic, Ali Turan, Uğur Demirok, Leonard Zuta, Jens Jonsson, Ali Çamdalı, Amir Hadziahmetovic, Yevhen Opanasenko, Ömer Ali Şahiner ve Ferhat Öztorun on biriyle çıkan Atiker Konyaspor, 8. dakikada Ferhat'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı 9. dakikada gole çeviren Uğur Demirok ile 1-0 öne geçti. İkinci yarıya Al Turan (Selim Ay), Uğur Demirok (Petar Filipovic), Ömer Ali Şahiner (Moryke Fofana) değişiklikleriyle başlayan Atiker Konyaspor, 48. dakikada Mete Kaan'ın golüne engel olamayınca skora 1-1 ile eşitlik geldi. Kalan dakikalarda Konyaspor, Leonard Zuta yerini Marko Jevtovic'e, Yevhen Opanasenko ise Ömer Faruk'a bırakırken, karşılaşma 1-1 berabere sona erdi. İki gün izin yapacak Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına 26 Mart Salı günü saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:41 Kaynak: İHA

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