Son Dakika Haberleri: Atlasglobal'den Sevgililer Günü'ne Özel Kampanya

Atlasglobal'den Sevgililer Günü'ne Özel Kampanya

1 saat önce

Sevgililer Günü'nü unutulmaz kılmak için özel bir kampanya hazırlayan Atlasglobal Havayolları, kampanya kapsamında belirtilen tarihlerde bir bilet alan herkese, aynı uçuşta geçerli ikinci bileti hediye edeceğini bildirdi.

Atlasglobal'den Sevgililer Günü'ne Özel Kampanya, System.String[]
Sevgililer Günü'nü unutulmaz kılmak için özel bir kampanya hazırlayan Atlasglobal Havayolları, kampanya kapsamında belirtilen tarihlerde bir bilet alan herkese, aynı uçuşta geçerli ikinci bileti hediye edeceğini bildirdi.

14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel hazırlanan kampanya kapsamında tek bilet ücreti ödenerek 13 Şubat-3 1 Mayıs tarihleri arasında istenilen yere iki kişi seyahat edebilecek. Çünkü 26-27-28 Ocak tarihleri arasında bilet alan herkese, aynı uçuştaki ikinci bileti Atlasglobal Havayolları hediye edecek.

Biletler 13 Şubat-31 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak

Kampanya tüm iç hat, KKTC ve dış hat destinasyonlarında geçerli olacak. Ayrıca Atlasglobal'in Air France ile ortak gerçekleştirdiği İstanbul-Paris-İstanbul hattında da kampanya kapsamında alınan biletler kullanılabilecek.

Kampanya, atlasglb.com web sitesi, mobil site ve diğer mobil uygulamalar üzerinden alınan biletlerde geçerli olacak. 26-27-28 Ocak 2019 tarihlerinde satışa sunulacak olan kampanya biletleri, geçerli olduğu 13 Şubat- 31 Mayıs 2019 tarihleri arasındaki 4-8 Nisan, 19- 23 Nisan, 27 Nisan-1 Mayıs 2019 zaman dilimlerini kapsamayacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:12 Kaynak: İHA

Sevgililer Günü, Güncel
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