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Atlı jandarmalar Fethiye ve Ortaca'da göreve başladı

9 dakika önce

Atlı jandarmalar Fethiye ve Ortaca'da göreve başladı -Atlı jandarmalar mesaiye başladı, devriye gezdiği anlar havadan görüntülendiMUĞLA - Muğla'nın Fethiye ve Ortaca ilçesinde turistlerin yoğun bulunduğu ve araçların girmesi mümkün olmayan bölgelerde devriye gezerek güvenliği sağlayacak...

Atlı jandarmalar Fethiye ve Ortaca'da göreve başladı
-Atlı jandarmalar mesaiye başladı, devriye gezdiği anlar havadan görüntülendi
MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ve Ortaca ilçesinde turistlerin yoğun bulunduğu ve araçların girmesi mümkün olmayan bölgelerde devriye gezerek güvenliği sağlayacak atlı jandarma timi göreve başladı. Atlı jandarma timini gören turistler atların yanına gelerek fotoğraf çektirdi.
Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığından geçici görevle altı kişi Muğla'ya geldi. Göreve 6 atla başlayan jandarma ekibi, yaz sezonu boyunca jandarma sorumluluk alanındaki sahil ve plajlarda, yerli ve yabancı turistlerin can ve mal güvenliği için çalışacak.
Sarıgerme Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesinde oluşturulan geçici at merkezinde kalan atlı jandarmalar, Sarıgerme sahili, Belediye Plajı, Dalyan ve Sarıgerme Mahalleleri'nde devriyede atacaklar
Fethiye'ye ilçesinde Ölüdeniz Jandarma karakol Komutanlığı bünyesinde konuşlanan ekip ise Likya Yolu, Kayaköy, Belcekız Plajı ve Kumburnu plajlarında devriye yapacak.
- Turistlerden Büyük İlgi
Ölüdeniz'de devriyeye çıkan atlı birlik, turistlerden de büyük ilgi gördü. Yabancı dil bilen binicilerden oluşan ekip, devriyeleri sırasında turistlere güvenlik konularında uyarılarda bulunurken, yerli ve yabancı turistler de jandarma ekibi ile fotoğraf çektirdi.
Ekiplerin, turizm sezonunun sonuna kadar görevde olacağı öğrenildi.
Atlı jandarmalar Fethiye ve Ortaca'da göreve başladı
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:19 Kaynak: İHA
Yerel
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