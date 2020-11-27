Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

SİVAS'ta hurda toplamak için kullanılan ATV ile bisiklet, çarpıştı.

Son Dakika › Güncel › ATV ile bisikletin çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika

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