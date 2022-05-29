ATV motosiklet ile yolda giden 4 kişi yürekleri ağza getirdi - Son Dakika
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ATV motosiklet ile yolda giden 4 kişi yürekleri ağza getirdi

29.05.2022 00:40
ATV motosiklet ile yolda giden 4 kişi yürekleri ağza getirdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ATV motosiklet ile yolda giden 4 kişi yürekleri ağza getirdi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ATV motosiklet ile yolda giden 4 kişi yürekleri ağza getirdi.

Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bir ATV motosiklete binen 4 kişi yürekleri ağızlara getirdi. Arazi motosikletinin ön kısmına bir kişi, sürücünün yanına bir kişi ve arka koltuğa bir kişinin bindiğini ve seyir halinde ilerlediğini gören bir vatandaş o anları cep telefonu ile kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler bazı vatandaşlar tarafından tepki ile karşılandı. Görüntüler üzerine polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı. - AYDIN

ATV motosiklet ile yolda giden 4 kişi yürekleri ağza getirdi
ATV motosiklet ile yolda giden 4 kişi yürekleri ağza getirdi
ATV motosiklet ile yolda giden 4 kişi yürekleri ağza getirdi
ATV motosiklet ile yolda giden 4 kişi yürekleri ağza getirdi
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Kaynak: İHA

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ATV motosiklet ile yolda giden 4 kişi yürekleri ağza getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ATV motosiklet ile yolda giden 4 kişi yürekleri ağza getirdi - Son Dakika
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