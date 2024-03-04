Kiracı ev sahibine kabusu yaşattı! 27 yatak koyup, yabancı uyruklulardan 3\'er bin lira almış

Avcılar Merkez mahallesinde bir ev sahibi 4 katlı binanın 2. katındaki 3 odalı dairesini, kaçak çalıştığı iddia edilen emlakçı aracılığıyla bir süre önce Türkiye'de oturma izni olan bir yabancıya kiraladı. Bu kişi ise, daireyi bir başkasına kiraya verdi. Daireyi son kiralayan kişi evdeki 3 odaya ve arka taraftaki balkona yataklar yerleştirdi. İddiaya göre bu yatakları da günlük ve kısa süreliğine yüksek fiyatlarla kiralamaya başladı. Her odada 10 yatak bulunan daireyle ilgili şikayetler artınca ev sahibi İstanbul Emlakçılar Odası'nı arayarak yardım istedi. Haber verilmesi üzerine daireye gelen polis ekipleri ev sahibiyle kiracı arasında sözleşme olması nedeniyle işlem yapmadan daireden ayrıldı. Ev sahibi ise konuşmak istemedi.
Kısa bir süre önce banyodan su sızması, gürültü gibi sorunların yanı sıra, elektrik tesisatının kısa devre yapması sonrası alt kattaki dairede yangın çıktı. Şikayetlerin artması üzerine ev sahibi İstanbul Emlakçılar Odası'ndan yardım istedi. Daireye gelen İstanbul Emlakçılar Odası Yönetim Kurulu üyesi Arzu Pul, "Avcılar'da genelde yabancı emlakçıların kiralık daire verdikleri zaman kiracı ve ev sahibi ihtilafa düşüyor. Dün akşam ev sahibi beni arıyor. Bir yabancı emlakçının dairesini kiraya verdiğini daire içinde 27 kişinin kaldığını, bunların kimliklerinin olmadığını, 1 ayda polisin 20 kez baskın yaptığını dile getirdi. Nasıl çıkartabileceğini sordu. Avcılar'da herhangi bir sorun oluştuğu zaman bize geliyorlar. Biz de elimizden geldiğince çözüm bulmaya çalışıyoruz." dedi.
Pul, " Dün akşam olay yerine gittik. 27 kişi aynı evdeydi. Polis çağırmasını söyledik. Polis geldi herhangi bir şey yapmadı çünkü evde kimse yoktu. Sadece her odada 10'ar yatak vardı. Balkonda bile yatak var. Kaçak barındırıyorlar. Kontrat olduğu için bir şey yapamıyorlar. Yasalara göre işlem yapılabilmesi için kaçakların olay yerinde tespit edilmesi gerekiyordu. İçeride kimse olmadığı için bir çözüm olmadı. Dairenin kötü kullanımına bağlı olarak aşağıya su aktı. Aşağıdaki dairede kısa devreden yangın çıktı. Bir tek bu dairede oturanlar yabancı diğer kiracılar yani Türkler çok rahatsız. Daireye girenin çıkanın haddi hesabı yok. Yüksek rakamlara kiraya vererek böle sorunlarla karşılaşıyorlar. Kontrat yaptıktan sonra herhangi bir şey yapma durumu yok ev sahibinin. İsterse apartman kurallarına aykırı davransın isterse yasaları delsin, o kontrat bitene kadar o kiracıyı dairede çıkaramaz " diye konuştu.
Arzu Pul, "Kimliği olan bir yabancı kiralıyor. Onun adı altında alt kiralama yapılıyor aslında yasak. Kiralayan da alt kiralama yapıyor. Yatak başı 3 bin lira para alıyorlar. Düşünün bir daireyi 7-8 bin liraya kiralıyor. Onun altından alt kiralama yaparak yatak başı 3 bin lira alıyor. 10 yatakta 30 bin lira eder. 90 bin lira geliri var bu vatandaşın neden?Genelde metruk binalarda oluyor kendi vatandaşımız korkuyor hasarlı bina olduğu için korkuyor. Boş kalmasın kira getirsin diye kaçak bir şekilde kiraya veriyorlar. Bilemiyorlar ki kiracıyı bir daha çıkaramayacağını. Yangına neden olacak hırsızlığa sebep olacak kadar ciddi boyutta tehlike var. "dedi.
Daire sahibinin arkadaşı olan ve emlakçılık yapan Gökhan Kırık ise, "Bir arkadaşımız beni aradı benden rica etti. Yardımcı olmamı istediler. Şu gördüğünüz binanın 2. katı balkonlu olan dairede kaçak göçmenler var. Ev sahibi de buraya giremedi benden rica etti. Alt katta yangın olmuş. Alt katta da bir bayan oturuyor korkmuş. Biz de gittik baktık gerçekten de sıkıntılar vardı. Ev sahibiyle daireye gittik zenci bir çocuk kapıyı açtı. İçeriye girdik ceset kokuyor içerisi. Bir odaya geçtim 10 yatak, başka bir odaya geçtim 5 yatak. Balkonda dahi yataklar var. Önde bir balkon var arkada da bir balkon var. Arka taraftaki insanlar perde olmadığı zaman insanları çırılçıplak görüyor rahatsız oluyor. Polis gelmiş defalarca baskın olmuş kaçanlar olmuş ama hala bu devam ediyor. Beyefendi de ilanı koymuş kiraya vermek için. İnsan da bilemiyor ne olacağını. Kiraya vermişler bir adam kiraya verdikten sonra dairede ticaret döndürmüş. İçerisi berbat şu anki ev sahipleri de çok mağdurlar " şeklinde konuştu.
Son Dakika › Emlak › Kiracı ev sahibine kabusu yaşattı! 27 yatak koyup, yabancı uyruklulardan 3'er bin lira almış - Son Dakika
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