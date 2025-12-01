Avcılar\'da darbedip yaraladığı eşini eve kilitledi

AVCILAR'da, iddiaya göre tartıştığı eşi Mustafa E. tarafından darbedilen Hanım E.(55) düşerek yaralandı. Hanım E.'yi eve kilitleyerek kaçan eşi, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Çığlıkları üzerine kapısı kırılarak girilen evde bulunan yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi Tüloğlu Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, binada oturan çift, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Mustafa E., darbettiği eşi Hanım E.'nin düşerek kalçasının kırılmasına neden oldu. Kadın, acı içerisinde kıvranırken, Mustafa E. kapıyı kilitleyerek kaçtı.

KAPI KIRILDI, KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Kadının çığlıklarını duyan komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Kadının acı içerisindeki çığlıklarının artması üzerine kapı kırılarak açıldı. Hanım E., kısa sürede gelen itfaiye ve polis ekibi tarafından sedye ile taşınarak ambulansa alındıktan sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'ne kaldırıldı. Kendisini bu hale eşinin getirdiğini belirten kadının ifadesi üzerine kaçan Mustafa E. hakkında 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından yakalanması için Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu şüpheli kısa sürede gözaltına alındı.

'TELEFONUNU DA ALIP GİTMİŞ'

Komşu Nermin Hanım, "Ben evde otururken alt komşum beni aradı. 'Hanım abla çok bağırıyor. Bir sıkıntı var heralde. Eşi, 5 buçuk arabasına binip gibi gitti' dedi. Ondan sonra biz hemen aşağıya indik. Ben seslenince komşum, 'Nermin bana ne olursun yardım et, beni çok dövdü' diye bağırdı. İtfaiye 'ye haber verildi. Kapıyı üstüne kitleyip gitmiş. İki kadın arkadaşı geldi. 'Kapıyı kırıp neden girmiyorsunuz' dediler. Biz giremeyiz deyince kırıp kapıyı açtılar. Hep beraber içeri girdik. Yatak odasında 'Her yerim kırık' diye bağırıyordu. Sağlık ekipleri geldi, müdahale edip götürdüler. Çok sevdiğim bir komşum, Mustafa bey de çok terbiyeli, ahlaklı bir beydir. 3 yıldır burada oturuyorum, hiç bir yanlışını görmedim. Arkadaşı beni niye aramadın deyince 'telefonumu da alıp gitti' dedi. Telefonunu da alıp gitmiş.