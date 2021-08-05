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Avcılar Yeşilkent Deresi'ndeki kötü koku ve kirlilik rahatsızlık veriyor - Son Dakika

Avcılar Yeşilkent Deresi'ndeki kötü koku ve kirlilik rahatsızlık veriyor

05.08.2021 10:57
Avcılar Yeşilkent Deresi'ndeki kötü koku ve kirlilik rahatsızlık veriyor, System.String[]

Avcılar Yeşilkent Deresi'ndeki kötü koku ve kirlilik çevre sakinlerinin şikayetine neden oluyor.

Avcılar Yeşilkent Deresi'ndeki kötü koku ve kirlilik çevre sakinlerinin şikayetine neden oluyor.

Yeşilkent Mahallesi'nde yağmur suyunun aktığı Yeşilkent Deresi, kirliliği nedeniyle çevreye kötü koku yayıyor. Pet şişe, tek kullanımlık plastik, karton, lastik ve bez gibi çöplerin bulunduğu derede, suyun renginin de yeşile döndüğü görülüyor.

Kirlilikten ve kötü kokudan dolayı sivrisineklerin oluşmasına ve hastalıklara sebep olan dere, çevre sakinlerini rahatsız ederken bölgede 6 yıldır esnaflık yapan Atakan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada derenin kirlilik nedeniyle kötü koku yaydığını anlattı.

Dere nedeniyle sinek oluştuğunu da ifade eden Yıldız, bazı kişilerin dereye çöp attığını, yetkililerin gelip bu kişileri uyarmadığını ve herhangi bir ceza yazmadığını öne sürdü.

Birkaç senedir derenin temizlenmediğini anlatan Yıldız, "Bildiğim kadarıyla büyükşehir belediyesinin ilgilenmesi gerekiyor burayla veya Avcılar Belediyesi. Ne olursa olsun ya Avcılar'ın ya büyükşehir belediyesinin illa ilgilenmesi gerekiyor. Sinek oluyor. Bir de çok kötü, acayip koku oluyor. Rahatsız oluyor insanlar. Biz de rahatsız oluyoruz. Müşteri bile geliyor 'bu ne koku' diyor. Yetkililere buradan seslenelim ki, sesimizi duyuralım sizin sayenizde, temizlenir belki." diye konuştu.

Derenin korkuluğuna iş makinesinin çarptığını ve korkuluğun kırıldığını aktaran Yıldız, çocukların dereye düşebileceğini ve durumu bildirmelerine rağmen yetkililerin gelip korkuluğu yapmadığını dile getirdi.

Mahalle sakini Tülay Sına da 28 senedir derenin kenarında oturduğunu ve derenin çöpünden, sivrisineğinden, pisliğinden rahatsız olduğunu söyledi.

Avcılar Belediyesinin dereyi temizlemediğini ve ilgilenmediğini savunan Sına, "Buranın pisliğinden, kokusundan yemin ederim gına geldi artık. Kapıda oturamıyoruz. Bir çay içelim diyoruz kapının, bacanın önünde gerçekten bir çay bile içemiyoruz, pislikten oturamıyoruz. Çöpçüyü arıyoruz çöpçü gelmiyor, sokağa çöpçü girmiyor. Hangi birini anlatayım ben, ne söyleyeyim bilmiyorum ki vallahi çok anlatılacak şeyler var..." ifadelerini kullandı.

"Derenin üstünün kapalı olması güzel olur"

Yeşilkent Mahallesi Muhtar Vekili Nurullah Caniş ise mahalle sakinlerinin çöpleri dereye attığını iddia etti.

Derenin üstünün kapatılması için İSKİ'ye dilekçe verdiklerini ancak "ret" cevabı aldıklarını anlatan Caniş, "Derenin üstünün kapalı olması güzel olur. Hem halkımız için hem bizim için hem koku için. Koku da yayılmaz. Biz derenin üstünün kapatılmasını istiyoruz. İlerleyen zamanlarda sel felaketi olduğu zaman Allah göstermesin önü tıkandığında bir yerden açılması için derenin bölüm bölüm kapatılmasını istiyoruz. Üstü kapalı olduğunda, bizim halkımız için de güzel olur, çevrenin güzelliği de olur. Yürüyüş yolu olarak da kullanılabilir." ifadelerini kullandı.

Derenin temizlenmesini isteyen Caniş, yetkililerin yardım etmesini ve bir çözüm bulunmasını talep etti.

Mahalle sakini Haydar Suner de deredeki kötü kokunun rahatsız edici olduğunu belirterek, derenin başından sonuna kadar kötü bir durumda olduğunu ve bu sorunun düzeltilmesini istedi.

Deredeki kirlilikle kimsenin ilgilenmediğini savunan mahalle sakini Ercan Çeri de dereden dolayı bölgede sinek ve fare olduğunu ifade etti.

Derenin çöplük haline geldiğini iddia eden Çeri, "Sözde diyorlar 'biz gelip yapacağız' ama herhangi bir yetkili, kimse gelmiyor. Bir sinek ilacı aracı hariç hiçbir kimse gelip yıkamıyor burayı. Biz belediyelere başvuruyoruz, muhtarlığa başvuruyoruz, hiç kimse gelmiyor. Onun için burayla ilgilensinler. Avcılar Belediyesi'ne özellikle söylüyorum vergimizi veriyoruz, her şeyimizi veriyoruz maalesef gelmiyorlar." diye konuştu.

Yeşilkent Mahallesi, Yeşilkent, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avcılar Yeşilkent Deresi'ndeki kötü koku ve kirlilik rahatsızlık veriyor - Son Dakika


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