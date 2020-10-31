Avcılığı azalan palamudun tane fiyatı 27 liraya yükseldi - Son Dakika

Karadeniz'de avcılığı azalan palamudun tane fiyatı 27 liraya kadar yükseldi.

Sinop Abalı Su ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine, palamut avcılığında son günlerde önemli bir düşüş yaşandığını söyledi.

Hava şartlarının bu sezon avcılığı olumsuz etkilediğine işaret eden Tuncer, "Deniz suyu sıcaklığı halen mevsim normallerinin üzerinde. Ayrıca bölgede zaman zaman sert rüzgarlarla karşı karşıya kalıyoruz." dedi.

Tuncer, palamut avcılığının bölgede yavaş yavaş sona ermeye başladığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"İki aylık süreye bakıldığında, beklendiği gibi bir palamut avcılığı yaşandı. Bazı dönemler bol miktarda avlandı ve yüzümüzü güldürdü ancak son günlerde ağlara takılan palamut miktarında azalma var. Bu azalmada tabii hava şartları önemli bir etken. İlerleyen süreçte de palamut avının çok yüksek miktarlarda olmasını beklemiyoruz."

Tuncer, av sezonunun kalan bölümünde umutlarını artık hamsiye bağladıklarını kaydetti.

Sinop'ta tezgahlarda palamudun tanesi 27 liradan satışa sunuluyor.