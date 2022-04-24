AVM'de narkotik köpeğiyle uyuşturucuyla mücadele - Son Dakika
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AVM'de narkotik köpeğiyle uyuşturucuyla mücadele

24.04.2022 14:47
AVM'de narkotik köpeğiyle uyuşturucuyla mücadele

Osmaniye Narkotik Şube Müdürlüğü, bir alışveriş merkezinde vatandaşı uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirmek için stant açtı.

Osmaniye Narkotik Şube Müdürlüğü, bir alışveriş merkezinde vatandaşı uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirmek için stant açtı. Eğitimli narko köpeğinin de katıldığı bilgilendirme standına ilgi yoğun oldu.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri çerçevesinde kentte bulunan AVM'de stant açtı. Stantta narkotik polisinin yanı sıra eğitimli narko köpeği Pars'ta eşlik etti. Stantta madde bağımlılığı, ebeveynlerin çocuklarının madde bağımlısı olduğunu nasıl anlayacakları, tedavi merkezleri ve UYUMA programıyla ilgili bilgiler verildi. Bilgilendirici narkotik broşürlerinin de dağıtıldığı stantta vatandaşlara narkotik çantası da verildi. Sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar bilgilendirme yapılan stantta narkotik polisleri yoğun ilgi görürken özellikle eğitimli narko köpeğini sevmek isteyen çocuklar standa akın etti.

Vatandaş yapılan etkinlikten son derece memnun olduğunu ve bu tür faaliyetlerin arttırılması gerektiğini belirtti. - OSMANİYE

AVM'de narkotik köpeğiyle uyuşturucuyla mücadele
AVM'de narkotik köpeğiyle uyuşturucuyla mücadele

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Emniyet Müdürlüğü, alışveriş, Osmaniye, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa AVM'de narkotik köpeğiyle uyuşturucuyla mücadele - Son Dakika


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SON DAKİKA: AVM'de narkotik köpeğiyle uyuşturucuyla mücadele - Son Dakika
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