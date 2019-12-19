Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika
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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

6 saat önce

Avrupa borsaları güne İngiltere hariç alış ağırlıklı başladı.

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Avrupa borsaları güne İngiltere hariç alış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,14 kazançla 414,97 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,09 artışla 13.234,51 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 kayıpla 7.528,97 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,04 yükselişle 9.626,10 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 primle 5.967,03 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,24 kazançla 23.685,07 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,1127 ve sterlin/dolar paritesi 1,3115 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, İsveç Merkez Bankası'nın 2015 yılından bu yana ilk kez negatif faizden vazgeçtiğini ve beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde sıfıra çektiğini anımsatarak, gözlerin saat 15.00'te açıklanacak İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararına çevrildiğini bildirdi.

Genel seçimde Boris Johnson'ın kazandığı zafer sonrası Brexit belirsizliğinin azalmasıyla BoE'nin daha net mesajlar verebileceğini vurgulayan analistler, İngiltere parlamentosunda yarın oylanacak Brexit anlaşmasına ilişkin gelişmeler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecinin yatırımcıların odağında olduğuna ifade etti.

İngiltere, İspanya, Almanya, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:50 Kaynak: AA
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