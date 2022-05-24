AVRUPA'DA İLK YAPAY KALP NAKLİNİ YAPAN DR. DİLEK GÜRSOY'DAN 'STRES' UYARISI - Son Dakika
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AVRUPA'DA İLK YAPAY KALP NAKLİNİ YAPAN DR. DİLEK GÜRSOY'DAN 'STRES' UYARISI

24.05.2022 09:51

AVRUPA'da 10 yıl önce ilk yapay kalp naklini gerçekleştiren kadın cerrah olarak tarihe geçen Dr. Dilek Gürsoy, memleketi Ordu'ya geldi.

AVRUPA'da 10 yıl önce ilk yapay kalp naklini gerçekleştiren kadın cerrah olarak tarihe geçen Dr. Dilek Gürsoy, memleketi Ordu'ya geldi. Son yıllarda artan kalp hastalıklarına ilişkin stresten uzak kalınması gerektiğini belirten Dr. Gürsoy, Gündelik hayatta strese fazla önlem alamıyoruz. Ona kızıyoruz, buna kızıyoruz, üzülüyoruz; gerek yok. Sağlık en önemlisi. Ona göre hareket etmeliyiz dedi.

Avrupa'da 10 yıl önce ilk yapay kalp naklini gerçekleştiren kadın cerrah olarak tarihe geçip, 2019'da Almanya'da 'yılın hekimi' seçilen Dr. Dilek Gürsoy, çeşitli programlara katılmak ve ziyaretler için memleketi Ordu'nun Aybastı ilçesine geldi. Katıldığı kitap fuarını gezen Dr. Dilek Gürsoy, 'Buradayım Çünkü İyiyim' adlı kitabını da bazı kitapseverler için imzaladı. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Dr. Gürsoy, son yıllarda artan kalp hastalıklarıyla ilgili uyarılarda bulundu, stresten uzak kalınması gerektiğini vurguladı.

Kendisinin de kalp hastalığına yakalanmamak için yaşamında çeşitli kurallar koyduğunu belirten Dr. Gürsoy, Stresten, negatif insanlardan ve ortamlardan çok uzağım. Bence en önemli bu. Yememiz içmemiz, risk faktörleri var tabi ki bunları artık herkes biliyor ve buna karşı da önlemini alıyor ama gündelik hayatta strese fazla önlem alamıyoruz. Ona kızıyoruz, buna kızıyoruz, üzülüyoruz; gerek yok böyle işlere. Sağlık en önemlisi. Ona göre hareket etmeliyiz dedi.

'SADECE HASTA ODAKLI ÇALIŞMAMIZ LAZIM'

Yeni nesil doktor ve doktor adaylarına da tavsiyelerde bulunan Dr. Gürsoy, 2012 yılında bir kadın olarak ilk defa tam yapay kalp ameliyatını yapmışım, Avrupa'da haberim yoktu. Bunlar benim için önemli değil zaten. Amaç; her doktor gibi iyi bir doktor olup, hastaları kurtarmak. Öyle ümit ediyorum çünkü bizim egomuzu tatmin etmek için bir şeyler yapmamamız lazım. Sadece hasta odaklı çalışmamız lazım diye konuştu.

Koronavirüs salgınına değinerek aşının önemine vurgu yapan Dr. Gürsoy, Aşıları vurulmamız gerekiyor. Aşı vurulunca bu ağır hasta vaka sayıları da daha da çok azılıyor. O yüzden bunun bir çaresi var. Çareyi kullanmak, ona odaklanmak lazım ve her şeye de o kadar da karamsar bakmak lazım değil. Yani bunların kuralları da var. Hijyene dikkat etme kuralları var. Bunu sadece korktuğumuz anlarda değil de kendimizi rahat ettirdiğimiz her zaman yapmak zorundayız dedi.

AVRUPA'DA İLK YAPAY KALP NAKLİNİ YAPAN DR. DİLEK GÜRSOY'DAN 'STRES' UYARISI
AVRUPA'DA İLK YAPAY KALP NAKLİNİ YAPAN DR. DİLEK GÜRSOY'DAN 'STRES' UYARISI
AVRUPA'DA İLK YAPAY KALP NAKLİNİ YAPAN DR. DİLEK GÜRSOY'DAN 'STRES' UYARISI
AVRUPA'DA İLK YAPAY KALP NAKLİNİ YAPAN DR. DİLEK GÜRSOY'DAN 'STRES' UYARISI
AVRUPA'DA İLK YAPAY KALP NAKLİNİ YAPAN DR. DİLEK GÜRSOY'DAN 'STRES' UYARISI

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: AVRUPA'DA İLK YAPAY KALP NAKLİNİ YAPAN DR. DİLEK GÜRSOY'DAN 'STRES' UYARISI - Son Dakika
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